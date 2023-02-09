Какая ситуация на разных направлениях фронта, сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре

В течение суток российские военные нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов. В результате погибли трое гражданских, еще столько же – в тяжелом состоянии.

Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

Обратите внимание! На всей территории Украины остается высокая угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов.

Что происходит на разных направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районам более 40 населенных пунктов. В частности, Гай Черниговской области; Заруцкое, Волковка, Атинское, Стукаловка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополье на Сумщине и Уде, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Волчанск, Варваровка, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Красное Первое в Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество жилых домов.

На Купянском и Лиманском – под огневое влияние попали районы более 25 населённых пунктов. Среди них Купянск, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары неподалеку от Котляровки и Табаевки Харьковской области и Серебрянского лесничества – Луганской.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В целом – более 30 населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спирного.

На Авдеевском и Новопавловском – под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Петровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Тонечко, Водяное, Красногоровка, Богоявленка, Пречистовка и Угледар Донецкой области. Враг нанес авиаудары возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки и Угледара.

В Запорожском направлении под обстрелами Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змиевка, Дорожное, Берислав, Одрадокаменка, Львов, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Берегово, Огромное и Херсон.

Обратите внимание! В населенном пункте Кохан Васильевского района Запорожской области российские оккупационные войска массово занимаются мародерством.