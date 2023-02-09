Ці цифри є доволі реалістичними, якщо мається на увазі зброя, яка вже є в готовності у Росії на фронті чи в найближчих тилах. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. За його словами, питання в тому, як ця зброя та техніка буде залучена.

Зверніть увагу Новий наступ Росії на Донбасі вже почався, – Подоляк

Не факт, що у росіян є фізичні сили для наступу

Він зауважив, що останніми днями відбувається постійний тиск окупантів по всьому Східному фронту – на Куп'янській ділянці, поблизу Лимана, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледару.

Питання у тому, в якій формі і коли відбудеться наступ росіян, який прогнозували ще в грудні, а тепер у лютому. Чи в російському Генштабі вирішать не вплутуватись в ненадійні авантюри з відкриття нового фронту на Півночі або на Півдні. Чи ухвалять рішеннязвузити фронт і продовжувати кидати додаткові сили на ті ділянки, які вже активовано,

– зазначив Гендельман.

На його думку, не факт, що у росіян є фізичні сили тому, що навіть з тої кількості озброєння і техніки, що була озвучена, переважна частина вже залучена.

Чи має Росія ресурс для відкриття нового фронту: дивіться відео

Росія може продовжити повільне "прогризання"

"Тому, можливо, найближчими днями побачимо відповідь на питання, чи дійсно вони посилюють те, що є, чи нібито готують наступ на якомусь додатковому напрямку", – підкреслив він.

Експерт вважає, що все залежить від кількості озброєння та військової техніки, які не факт, що дозволяють Росії зараз відкрити якийсь новий фронт. Набагато надійніше для них було б продовжувати – хоч і повільно – воювати на існуючих ділянках.

"Можливо, вони вирішать діяти більш стримано – продовження повільного "прогризання" з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей. І не розпочинати великі походи на Київ, що виглядає набагато менш реалістично через фізичну нестачу озброєння і військової техніки", – зазначив Давид Гендельман.

Ситуація на фронті: що відомо