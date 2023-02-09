Эти цифры достаточно реалистичны, если имеется в виду оружие, которое уже есть в готовности у России на фронте или в ближайших тылах. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. По его словам, вопрос о том, как это оружие и техника будет привлечено.

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Не факт, что у россиян есть физические силы для наступления

Он отметил, что в последние дни происходит постоянное давление оккупантов по всему Восточному фронту – на Купянском участке, близ Лимана, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара.

Вопрос в том, в какой форме и когда произойдет наступление россиян, которое прогнозировали еще в декабре, а теперь в феврале. Или в российском Генштабе решат не ввязываться в ненадежные авантюры по открытию нового фронта на Севере или на Юге. Примут ли решение сузить фронт и продолжать бросать дополнительные силы на те участки, которые уже активированы,

– отметил Гендельман.

По его мнению, не факт, что у россиян есть физические силы потому, что даже из того количества оружия и техники, что было озвучено, подавляющая часть уже привлечена.

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Россия может продолжить медленное "прогрызание"

"Поэтому, возможно, в ближайшие дни увидим ответ на вопрос, действительно ли они усиливают то, что есть или готовят наступление на каком-то дополнительном направлении", - подчеркнул он.

Эксперт считает, что все зависит от количества вооружения и военной техники, которые не факт, что позволяют России сейчас открыть какой-то новый фронт. Гораздо надежнее для них было бы продолжать – хоть и медленно – воевать на существующих участках.

"Возможно, они решат действовать более сдержанно – продолжение медленного "прогрызания" с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. И не начинать большие походы на Киев, что выглядит гораздо менее реалистично из-за физической нехватки вооружения и военной техники", – отметил Давид Гендельман.

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