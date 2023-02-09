Усиливает направления или готовит большое наступление: зачем Россия наращивает силы и технику

Издание Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника на условиях анонимности, сообщило, что российские оккупанты уже подготовили для вероятного наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2000 артиллерийских систем, 810 систем залпового огня, 400 человек.

Эти цифры достаточно реалистичны, если имеется в виду оружие, которое уже есть в готовности у России на фронте или в ближайших тылах. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. По его словам, вопрос о том, как это оружие и техника будет привлечено.

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Не факт, что у россиян есть физические силы для наступления

Он отметил, что в последние дни происходит постоянное давление оккупантов по всему Восточному фронту – на Купянском участке, близ Лимана, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара.

Вопрос в том, в какой форме и когда произойдет наступление россиян, которое прогнозировали еще в декабре, а теперь в феврале. Или в российском Генштабе решат не ввязываться в ненадежные авантюры по открытию нового фронта на Севере или на Юге. Примут ли решение сузить фронт и продолжать бросать дополнительные силы на те участки, которые уже активированы,

– отметил Гендельман.

По его мнению, не факт, что у россиян есть физические силы потому, что даже из того количества оружия и техники, что было озвучено, подавляющая часть уже привлечена.

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Россия может продолжить медленное "прогрызание"

"Поэтому, возможно, в ближайшие дни увидим ответ на вопрос, действительно ли они усиливают то, что есть или готовят наступление на каком-то дополнительном направлении", - подчеркнул он.

Эксперт считает, что все зависит от количества вооружения и военной техники, которые не факт, что позволяют России сейчас открыть какой-то новый фронт. Гораздо надежнее для них было бы продолжать – хоть и медленно – воевать на существующих участках.

"Возможно, они решат действовать более сдержанно – продолжение медленного "прогрызания" с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. И не начинать большие походы на Киев, что выглядит гораздо менее реалистично из-за физической нехватки вооружения и военной техники", – отметил Давид Гендельман.

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