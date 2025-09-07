Ворог просунувся біля 4 сіл на Дніпропетровщині: DeepState оновив карту фронту
- Російські окупанти просунулися біля 4 сіл на Дніпропетровщині.
- На Покровському напрямку ворог просунувся у Звіровому.
Російським окупантам вдалося закріпитися на території Дніпропетровської області. Ворог продовжує розвивати наступальні дії у цьому регіоні.
Нещодавно загарбники окупували перші населені пункти на Дніпропетровщині. На жаль, просування ворога в області триває, передає 24 Канал.
Де Росія мала успіх на Дніпропетровщині?
За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися поблизу Тернового, Січневого, Соснівки та у Вороному. Усі 4 населенні пункти розташовані у Дніпропетровській області.
Де на карті Тернове
Де на карті Січневе
Де на карті Соснівка
Де на карті Вороне
Що відбувається у районі Покровська?
У ЗСУ повідомили, що російське командування поставило перед окупантами завдання на осінь – захопити три міста на Покровському напрямку – Покровськ, Мирноград і Добропілля.
Упродовж тривалого часу росіяни найбільше зусиль зосереджують саме на цій ділянці фронту. Нещодавно ворог мав тут успіх. Противник просунувся у Звіровому, у такий спосіб ще більше наблизившись до Покровська.
Де розташоване на карті Звірове
Яка ситуація на фронті?
- Аналітики ISW повідомили, що окупанти перекинули елітні підрозділи з Сумської, Курської та Херсонської областей на Донеччину. Це свідчить про те, що осіння наступальна кампанія ворога буде зосереджена на захопленні решти території Донбасу.
- Агенти "Атеш" попереджають, що російські війська можуть готувати нові наступальні дії на Запорізькому напрямку. Туди ворог перекидає техніку та боєкомплекти.
- Нещодавно окупанти мали просунулися на Куп'янському напрямку. Геолоковані кадри свідчать, що росіяни, ймовірно, зайшли на північний захід Куп'янська.