Частково досягли мети: як росіяни використали медійну складову "наступу на Харків"

Розпочавши наступ на Харківщину 10 травня, Росія розігнала тотальний страх на українських медійних майданчиках. Країна-агресорка хотіла спровокувати гуманітарну катастрофу – повторну хвилю біженців, яка є "поживною їжею" для російської пропаганди.

Мовляв, "українці не можуть впоратися з кризою". Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник в етері 24 Каналу пояснив, що частково Росії вдалося досягти бажаного результату. Проте усім українцям потрібно видихнути, адже у 2022 році ситуація на Харківщині була в десятки разів загрозливішою. Тоді кілька ворожих колон прорвалися у місто.

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Росіяни досягли сплеску інформаційно-психологічної операції в частині відволікання уваги від Східного плацдарму. Якщо заглянути в російські пабліки, можна побачити, що вже ніхто не говорить про Часів Яр. Там уже "велетенська перемога", що ось-ось Росія візьме Харків, завтра зайде в Дніпро, післязавтра – в Одесу, та навіть Київ будуть штурмувати.

Паніка, особливо 12 – 13 травня була на дуже високому рівні. Благо, що не спровокували гуманітарну кризу, якої добивалися. На мій погляд, для них було головним завданням, щоб Харків "закипів" у частині біженців <..> Противник тиснув, тисне і буде тиснути. Ми знаємо, що війна екзистенційна. Нічого там не змінилося і не зміниться,

– наголосив військовий експерт.

Як далеко зайшли росіяни

Черник зазначив, що росіянам не вдалося повністю захопити Донецьку та Луганську області до "побєдобєсія", тому вони вирішили змінити акценти й спробувати відкрити новий фронт на Харківщині. Зокрема, щоб розтягнути українські війська, проте є нюанс.

Вони жодних наших військ не розтягнули. Ми не зняли з якоїсь локації війська і не перемістили на Харківщину. Ми увели резерви – це дуже важлива деталь. Резерви, за оперативними показниками, залежно від рівня – ротного, дивізійного чи корпусного – можуть складати від 15 до 30% чисельності війська,

– сказав полковник ЗСУ в запасі.

Росія дійсно зайшла в так звану "сіру зону" на відстань 3 – 7 кілометрів. У багатьох виникли питання, приміром, "а де українські фортифікації на кордоні?". Проте потрібно розуміти, що оборона складається з трьох ешелонів:

оперативна смуга забезпечення – близько 5 – 6 кілометрів;

далі розташовується головна лінія – приблизно за 3 – 5 кілометрів;

а потім уже запасна зона – через 4 – 7 кілометрів.

Загалом оборона складається з 15 кілометрів. У ворога немає прориву на таку відстань. Натепер окупанти зупинилися в оперативній смузі, тобто максимум на 7 кілометрів від кордону.

Чи є загроза для Сумщини

На думку військового експерта, Росія може вдатися до схожих дій і на Сумщині. Адже в так званому Харківському наступі росіяни застосували до п'яти батальйонів – приблизно 2,5 – 3 тисячі осіб. Загалом російська група "Сєвєр" по всій лінії протяжністю 750 кілометрів налічує понад 40 тисяч військових. Тому ворог може додатково виділити ще 5 – 7 тисяч особового складу, аби дошкуляти Силам оборони у Сумській області.

Також нагадаємо, що у червні відбудеться Саміт миру у Швейцарії. Більш як 100 країн зголосилися взяти участь. Відтак Владіміру Путіну необхідно продемонструвати насамперед колегам з Глобального Півдня, що ще є "порох у порохівницях". Адже від цих держав може багато залежати – чи стануть на бік України й шукатимуть вихід зі становища, чи стануть на бік російського диктатора й затягуватимуть ситуацію.

Поточна ситуація на Харківщині