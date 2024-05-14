Частично достигли цели: как россияне использовали медийную составляющую "наступления на Харьков"

Начав наступление на Харьковщину 10 мая, Россия разогнала тотальный страх на украинских медийных площадках. Страна-агрессор хотела спровоцировать гуманитарную катастрофу – повторную волну беженцев, которая является "питательной пищей" для российской пропаганды.

Мол, "украинцы не могут справиться с кризисом". Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире 24 Канала объяснил, что частично России удалось достичь желаемого результата. Однако всем украинцам нужно выдохнуть, ведь в 2022 году ситуация на Харьковщине была в десятки раз более угрожающей. Тогда несколько вражеских колонн прорвались в город.

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Россияне достигли всплеска информационно-психологической операции в части отвлечения внимания от Восточного плацдарма. Если заглянуть в российские паблики, можно увидеть, что уже никто не говорит о Часовом Яре. Там уже "огромная победа", что вот-вот Россия возьмет Харьков, завтра зайдет в Днепр, послезавтра – в Одессу, и даже Киев будут штурмовать.

Паника, особенно 12 – 13 мая была на очень высоком уровне. Благо, что не спровоцировали гуманитарный кризис, которого добивались. На мой взгляд, для них было главной задачей, чтобы Харьков "закипел" по части беженцев <..> Противник давил, давит и будет давить. Мы знаем, что война экзистенциальная. Ничего там не изменилось и не изменится,

– подчеркнул военный эксперт.

Как далеко зашли россияне

Черник отметил, что россиянам не удалось полностью захватить Донецкую и Луганскую области до "победобесия", поэтому они решили изменить акценты и попробовать открыть новый фронт на Харьковщине. В частности, чтобы растянуть украинские войска, однако есть нюанс.

Они никаких наших войск не растянули. Мы не сняли с какой-то локации войска и не переместили на Харьковщину. Мы ввели резервы – это очень важная деталь. Резервы, по оперативным показателям, в зависимости от уровня – ротного, дивизионного или корпусного – могут составлять от 15 до 30% численности войска,

– сказал полковник ВСУ в запасе.

Россия действительно зашла в так называемую "серую зону" на расстояние 3 – 7 километров. У многих возникли вопросы, например, "а где украинские фортификации на границе?". Однако нужно понимать, что оборона состоит из трех эшелонов:

оперативная полоса обеспечения – около 5 – 6 километров;

далее располагается главная линия – примерно за 3 – 5 километров;

а потом уже запасная зона – через 4 – 7 километров.

В общем оборона состоит из 15 километров. У врага нет прорыва на такое расстояние. Сейчас оккупанты остановились в оперативной полосе, то есть максимум на 7 километров от границы.

Есть ли угроза для Сумщины

По мнению военного эксперта, Россия может прибегнуть к подобным действиям и на Сумщине. Ведь в так называемом Харьковском наступлении россияне применили до пяти батальонов – примерно 2,5 – 3 тысячи человек. В целом российская группа "Север" по всей линии протяженностью 750 километров насчитывает более 40 тысяч военных. Поэтому враг может дополнительно выделить еще 5 – 7 тысяч личного состава, чтобы донимать Силам обороны в Сумской области.

Также напомним, что в июне состоится Саммит мира в Швейцарии. Более 100 стран согласились принять участие. Поэтому Владимиру Путину необходимо продемонстрировать прежде всего коллегам из Глобального Юга, что еще есть "порох в пороховницах". Ведь от этих государств может многое зависеть – станут на сторону Украины и будут искать выход из положения, или станут на сторону российского диктатора и будут затягивать ситуацию.

Текущая ситуация на Харьковщине