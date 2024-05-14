Частично достигли цели: как россияне использовали медийную составляющую "наступления на Харьков"
Начав наступление на Харьковщину 10 мая, Россия разогнала тотальный страх на украинских медийных площадках. Страна-агрессор хотела спровоцировать гуманитарную катастрофу – повторную волну беженцев, которая является "питательной пищей" для российской пропаганды.
Мол, "украинцы не могут справиться с кризисом". Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире 24 Канала объяснил, что частично России удалось достичь желаемого результата. Однако всем украинцам нужно выдохнуть, ведь в 2022 году ситуация на Харьковщине была в десятки раз более угрожающей. Тогда несколько вражеских колонн прорвались в город.
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Россияне достигли всплеска информационно-психологической операции в части отвлечения внимания от Восточного плацдарма. Если заглянуть в российские паблики, можно увидеть, что уже никто не говорит о Часовом Яре. Там уже "огромная победа", что вот-вот Россия возьмет Харьков, завтра зайдет в Днепр, послезавтра – в Одессу, и даже Киев будут штурмовать.
Паника, особенно 12 – 13 мая была на очень высоком уровне. Благо, что не спровоцировали гуманитарный кризис, которого добивались. На мой взгляд, для них было главной задачей, чтобы Харьков "закипел" по части беженцев <..> Противник давил, давит и будет давить. Мы знаем, что война экзистенциальная. Ничего там не изменилось и не изменится,
– подчеркнул военный эксперт.
Как далеко зашли россияне
Черник отметил, что россиянам не удалось полностью захватить Донецкую и Луганскую области до "победобесия", поэтому они решили изменить акценты и попробовать открыть новый фронт на Харьковщине. В частности, чтобы растянуть украинские войска, однако есть нюанс.
Они никаких наших войск не растянули. Мы не сняли с какой-то локации войска и не переместили на Харьковщину. Мы ввели резервы – это очень важная деталь. Резервы, по оперативным показателям, в зависимости от уровня – ротного, дивизионного или корпусного – могут составлять от 15 до 30% численности войска,
– сказал полковник ВСУ в запасе.
Россия действительно зашла в так называемую "серую зону" на расстояние 3 – 7 километров. У многих возникли вопросы, например, "а где украинские фортификации на границе?". Однако нужно понимать, что оборона состоит из трех эшелонов:
- оперативная полоса обеспечения – около 5 – 6 километров;
- далее располагается главная линия – примерно за 3 – 5 километров;
- а потом уже запасная зона – через 4 – 7 километров.
В общем оборона состоит из 15 километров. У врага нет прорыва на такое расстояние. Сейчас оккупанты остановились в оперативной полосе, то есть максимум на 7 километров от границы.
Есть ли угроза для Сумщины
По мнению военного эксперта, Россия может прибегнуть к подобным действиям и на Сумщине. Ведь в так называемом Харьковском наступлении россияне применили до пяти батальонов – примерно 2,5 – 3 тысячи человек. В целом российская группа "Север" по всей линии протяженностью 750 километров насчитывает более 40 тысяч военных. Поэтому враг может дополнительно выделить еще 5 – 7 тысяч личного состава, чтобы донимать Силам обороны в Сумской области.
Также напомним, что в июне состоится Саммит мира в Швейцарии. Более 100 стран согласились принять участие. Поэтому Владимиру Путину необходимо продемонстрировать прежде всего коллегам из Глобального Юга, что еще есть "порох в пороховницах". Ведь от этих государств может многое зависеть – станут на сторону Украины и будут искать выход из положения, или станут на сторону российского диктатора и будут затягивать ситуацию.
Текущая ситуация на Харьковщине
- Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили рассказал, что в течение последних дней российские захватчики активно обстреливают город Волчанск. По состоянию на сегодня этот населенный пункт фактически разрушен.
- Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в Волчанске исчезли двое волонтеров при попытке эвакуировать местную семью, по ним стреляли российские военные. Также оккупанты отстрелили палец пенсионеру, едва не убили молодого парня.
- Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей "Марсель" Мельник показал видео из Волчанска, которое подтверждает, что все ответственные за город находятся на месте. В населенный пункт прибыл также председатель Харьковской ОВА.