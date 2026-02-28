Готуватися треба: військовий чесно сказав, чи є загроза наступу для Одещини

В Україні заговорили про можливе розширення наступу Росії на півдні, зокрема із перспективою руху у напрямку Миколаєва та Одеси. В Одеській області вже облаштовують протитанкові рови та інші елементи кругової оборони.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу оцінив, чи є реальна загроза для Одещини. За його словами, готуватися потрібно, однак варто чітко розуміти характер потенційної атаки.

Чи є реальна загроза для Одещини?

Сазонов прокоментував заяви про можливий розвиток наступу Росії у напрямку Одеси та повідомлення про розбудову кругової оборони в області. За його словами, підготовка укріплень є правильною реакцією, однак сам характер загрози варто оцінювати тверезо.

Важливо! В Одесі готують кругову оборону міста та області. За словами начальника Регіонального управління Сил ТрО "Південь" Дениса Носікова, створюють багаторівневу систему захисту з мобільними вогневими групами, екіпажами перехоплювачів та мережею інженерних укріплень. У регіоні облаштовують фортифікації, протитанкові рови й інші елементи оборони. У разі потреби до захисту можуть залучити добровольчі формування територіальних громад.

Він наголосив, що мова йде передусім про ризик ударів, а не про масштабну висадку.

Така загроза є, але це загроза обстрілів,

– зазначив він.

Сазонов пояснив, що навіть нові морські безпілотники не здатні забезпечити десант у необхідних обсягах. Для цього Росії довелося б використовувати великі кораблі або десантні катери, які повинні зайти в акваторію під вогневий контроль України.

БПЛА десант не буде нести в необхідній кількості. Для десанта потрібні інших розмірів кораблі. Чи то будуть невеличкі катера, чи великі десантні, але вони не дійдуть до Одеси,

– наголосив Сазонов.

Російський флот уже обмежує активність через загрозу знищення. Саме тому, на його думку, ризик обстрілів зберігається, але сценарій повноцінної морської операції виглядає малоймовірним.

Оборону Одеси все одно потрібно посилювати

Навіть за низької ймовірності масштабної морської операції готуватися потрібно завжди. За його словами, укріплення, протитанкові рови та інженерні споруди – це не сигнал паніки, а елемент системної оборони. Краще мати підготовлену позицію і не скористатися нею, ніж залишитися без захисту у критичний момент.

Готуватися завжди краще. Краще приготуватися і не скористуватися, ніж не бути готовим, якщо щось трапиться,

– зазначив він.

Він додав, що якщо військові вважають за необхідне посилювати оборону, це означає, що вони виходять із практичних розрахунків, а не з гіпотез.

Якщо командувач ТРО Одеси бачить таку необхідність, йому на місці видніше. Тут треба робити,

– наголосив Сазонов.

За його словами, підготовка оборони не суперечить тверезій оцінці ситуації. Вона є базовим принципом безпеки, незалежно від того, наскільки ймовірним виглядає конкретний сценарій наступу.

Що відомо про ситуацію в Одесі?