У НАТО відповіли, коли вирішать, чи запрошувати Україну на найближчий саміт

У Північноатлантичному Альянсі повідомлять про можливий формат і порядок денний свого майбутнього саміту, коли для цього прийде час. Захід запланований на 14 червня у Брюсселі.

Відомо лише про те, що в основі порядку денного буде ініціатива "НАТО-2030". Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів офіційний представник Альянсу.

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Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня будуть оголошені ближче до дати. Як сказав генеральний секретар, у лідерів НАТО буде змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якого буде ініціатива "НАТО-2030",

– сказав співрозмовник агентства.

Надання ПДЧ Україні

Він також відповів на запитання, чи обговорюватимуть на саміті надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО.

"Щодо членства НАТО проводить політику відкритих дверей, і союзники по НАТО підтримують свої рішення, ухвалені на саміті в Бухаресті у 2008 році (надати членство Україні та Грузії, коли для цього прийде час – 24 канал)", – сказав представник Альянсу.

Водночас у НАТО очікують, що Україна продовжить роботу, а саме:

приділятиме увагу реформам;

консолідуватиме свої демократичні інститути;

зміцнюватиме верховенство права;

розвиватиме свій оборонний потенціал відповідно до стандартів Альянсу.

Співрозмовник запевнив, що НАТО продовжить підтримувати нашу державу, "допомагаючи зміцнювати потенціал Збройних сил України, а також проводячи ширші реформи, які допомагають країні просуватися вперед в її євроатлантичних прагненнях".

Вступ України в НАТО: що відомо

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.