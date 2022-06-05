НАТО проведе масштабні військові навчання у Балтійському морі : які країни візьмуть участь

У Європі низка держав-членів НАТО планують провести військово-морські навчання. Відповідну заяву зробив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Йдеться про щорічну програму Baltops-22, старт якої запланований вже на цих вихідних. Учасниками військово-морських навчань стануть 16 країн з Північноатлантичного Альянсу.

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НАТО проведе військові навчання у Балтійському морі

Навчання пройдуть в акваторії Балтійського моря за участі більше ніж 40 кораблів, 60 літаків та 4000 військових з 18 країн Альянсу. Програма Baltops-22 включає наступні заходи з:

протиповітряної оборони,

протичовнової оборони,

десантних операцій,

заборони доступу на морі,

протимінних операцій.

Військово-морські навчання триватимуть з 5 по 17 червня 2022 року. Серед учасників Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Туреччина, Велика Британія та США, згідно із сайтом НАТО.

Швеція та Фінляндія приєднаються до Baltops-22 на умовах партнерства з військовим блоком. Військові почнуть навчання у Стокгольмі (Швеція), а завершать у місті Кіль, Німеччина.

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Протягом останніх кількох місяців у світі багато говорили про приєднання до Північноатлантичного Альянсу ще двох країн – Фінляндії та Швеції. Ці держави з північної Європи вирішили переглянути свою політику щодо НАТО після нападу Росії на Україну.

Офіційні Осло та Стокгольм уже подали заявки на вступ до військового блоку. У Канаді парламент одноголосно підтримав це прагнення. Цікаво, що згідно з канадським законодавством схвалення заявок на вступ нових членів НАТО у парламенті не потрібне. Цим питанням опікується уряд. Проте погодити заявку Швеції та Фінляндії мають усі держави-члени Альянсу.

Водночас Туреччина навпаки має певні претензії. Одна з причин – вони підтримують Робітничу партію Курдистану та Рух Фетхуллаха Гюлена. У Стамбулі ці організації вважають терористичними. Крім того, Туреччина має на меті домогтися скасування ембарго на постачання зброї, яке наклали на неї 2019 році після початку бойових дій в Сирії.

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