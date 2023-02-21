НАТО, а потім ЄС: експосол у США пояснив, чому в України має бути така пріоритетність

Після перемоги Україна потребуватиме безпекових гарантій. Особливо на прикордонних з Росією територіях. Їх першочергово може надати саме НАТО, а не ЄС.

Про це в ефірі 24 каналу заявив дипломат і голова Українського кризового медіацентру Валерій Чалий. Він наголосив, що НАТО зараз підсилилося, а Україна продемонструвала свої сили і який внесок може зробити.

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ЄС визнав НАТО ключовою організацією

Україна зможе звільнити свої території і вигнати окупантів, упевнений дипломат Валерій Чалий. Але прикордонні території з Росією, особливо на сході, все ж можуть залишатися під ударом.

"Я вірю, що ми випрем їх звідти, але вони (росіяни – 24 Канал) не припинять шантажувати нас, якщо ми не члени НАТО", – сказав Чалий.

Тому в першу чергу мають бути безпекові гарантії і їх може надати НАТО. Вже потім можна говорити про довгострокове членство у ЄС, а не навпаки. Це не та формула – наголосив дипломат.

"ЄС створив оборонні та безпекові структури, паралельні натівським. Але вони визнали, що НАТО – ключова організація і вона зараз підсилилася. Україна продемонструвала, який внесок може зробити", – пояснив спікер.

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Байден підтримує Україну не один рік

Візит Президента США Джозефа Байдена до Києва, який відбувся 20 лютого 2023 року, показав значення України на світовій політичній арені. Валерій Чалий зазначив, Байден давно підтримує Україну і його позиція щодо надання зброї була більш рішуча, ніж Барака Обами.

Звісно, багато хто (зокрема і в Вашингтоні) думав, що в столиці буде виступати Путін, але виступає Байден – реалії, які зробила Україна. Це не про Америку, це про нас, українців. З переможцями всі хочуть бути разом,

– зазначив Чалий.

Втім, Україна не має недооцінювати своїх можливостей, але водночас розуміти, що допомога США й усіх партнерів носить стратегічний характер. Наша країна має вийти із зовсім іншим статусом з цього партнерства.

"Ми не можемо вийти з цієї війни без спільної оборони. Наше завдання в діалозі з союзниками, щоб інтерес України був першим. Ми маємо підштовхувати наших партнерів до допомоги вже зараз, а не завтра", – наголосив дипломат.

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