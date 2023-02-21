НАТО, а затем ЕС: экс-посол в США объяснил, почему в Украины должна быть такая приоритетность

После победы Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности. Особенно на приграничных с Россией территориях. Их в первую очередь может предоставить именно НАТО, а не ЕС.

Об этом в эфире 24 канала заявил дипломат и глава Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. Он подчеркнул, что НАТО сейчас усилилось, а Украина продемонстрировала свои силы и какой вклад может внести.

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ЕС признал НАТО ключевой организацией

Украина сможет освободить свои территории и выгнать окупантов, уверен дипломат Валерий Чалый. Но приграничные территории с Россией, особенно на востоке, могут оставаться под ударом.

"Я верю, что мы выпрем их оттуда, но они (россияне – 24 Канал) не прекратят шантажировать нас, если мы не члены НАТО", – сказал Чалый.

Поэтому в первую очередь должны быть гарантии безопасности и их может предоставить НАТО. Уже потом можно говорить о долгосрочном членстве в ЕС, а не наоборот. Это не та формула – подчеркнул дипломат.

"ЕС создал оборонные и структуры безопасности, параллельные натовским. Но они признали, что НАТО – ключевая организация и она сейчас усилилась. Украина продемонстрировала, какой вклад может внести", – пояснил спикер.

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Байден поддерживает Украину не один год

Визит Президента США Джозефа Байдена в Киев, который состоялся 20 февраля 2023 года, показал значение Украины на мировой политической арене. Валерий Чалый отметил, что Байден давно поддерживает Украину и его позиция по предоставлению оружия была более решительна, чем Барака Обамы.

Конечно, многие (в том числе и в Вашингтоне) полагали, что в столице будет выступать Путин, но выступает Байден – реалии, которые сделала Украина. Это не об Америке, это о нас, украинцах. С победителями все хотят быть вместе,

– отметил Чалый.

Впрочем, Украина не должна недооценивать свои возможности, но в то же время понимать, что помощь США и всех партнеров носит стратегический характер. Наша страна должна выйти с совсем другим статусом этого партнерства.

"Мы не можем выйти из этой войны без совместной обороны. Наша задача в диалоге с союзниками, чтобы интерес Украины был первым. Мы должны подталкивать наших партнеров к помощи уже сейчас, а не завтра", – подчеркнул дипломат.

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