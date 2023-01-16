Для навчань задіяли всі полігони, які змогли, – оглядач оцінив ризик наступу з Білорусі

16 січня поблизу українського кордону стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів армій Білорусі та Росії. У ЗСУ наголошують, що в Україні можуть частіше лунати сигнали повітряних загроз. А от чи варто очікувати наступу окупантів з Білорусі – читайте думку оглядача у статті.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що через навчання у Білорусі задіяні всі полігони, які можна було задіяти.

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Водночас, за його словами, сухопутні війська концентруються в основному на західних кордонах Білорусі – зокрема поблизу кордонів з Волинню, Польщею та Литвою.

Там присутність російських військ така ж, як і була раніше. Помітне невелике зростання на кількасот військових, а також кілька десятків техніки – переважно вантажні автомобілі, кілька БТРів та танків. Якогось зростання на сьогодні не помітно,

– зауважив Мусієнко.

Військовий оглядач наголосив, що ситуація в динаміці, але говорити про те, що білоруський напрямок не становить загрозу, зарано.

Крім того, як наголосив експерт, варто розуміти, що Росія не має планування, тож, вочевидь, вони будуть намагатися щось змінити у зв'язку з приходом Герасімова до керівництва.

Тому не можна виключати навіть будь-яких абсурдних сценаріїв, зокрема, безперспективну, з військової точки зору, спробу російсько-білоруських військ атакувати ЗСУ на Волині,

– вважає Мусієнко.

На його думку, російське командування сподівається, що "раптом щось вийде", а якщо ні, то вони скажуть, що це був відволікаючий маневр, так було задумано.

"Аналогічно було з наступом на Київ – росіяни після відступу сказали, що Київ не хотіли штурмувати, і це був відволікаючий маневр", – додав він.

Військовий оглядач зазначає, що на сьогодні якихось загроз, порівняно з тим, що було раніше, щодо наступу російських військ з Білорусі немає. "Але може побільшати повітряних тривог у зв'язку з тим, що буде активність ворожої авіації, тому треба перестрахуватися. Але й ризики повітряних атак зберігаються", – додав Мусієнко.

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