Для учений задействовали все доступные полигоны, – обозреватель оценил риск нападения с Беларуси

16 января вблизи украинской границы стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений армий Беларуси и России. В ВСУ отмечают, что в Украине могут чаще раздаваться сигналы воздушных угроз. А вот стоит ли ожидать наступления оккупантов из Беларуси – читайте мнение обозревателя в статье.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что для учений в Беларуси задействованы все полигоны, которые можно было задействовать.

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В то же время, по его словам, сухопутные войска концентрируются в основном на западных границах Беларуси – в частности, вблизи границ с Волынью, Польшей и Литвой.

Там присутствие российских войск такое же, как и было раньше. Заметен небольшой рост на несколько сотен военных, а также несколько десятков техники – преимущественно грузовые автомобили, несколько БТРов и танков. Какого-то роста на сегодняшний день не заметно,

– заметил Мусиенко.

Военный обозреватель подчеркнул, что ситуация в динамике, но говорить о том, что белорусское направление не представляет угрозы, рано.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, следует понимать, что у России нет планирования, поэтому, очевидно, они будут пытаться что-то изменить в связи с приходом Герасимова к руководству.

Поэтому нельзя исключать даже любых абсурдных сценариев, в частности, бесперспективную, с военной точки зрения, попытку российско-белорусских войск атаковать ВСУ на Волыни,

– считает Мусиенко.

По его мнению, российское командование надеется, что "вдруг что-нибудь получится", а если нет, то они скажут, что это был отвлекающий маневр, так было задумано.

"Аналогично было с наступлением на Киев – россияне после отступления сказали, что Киев не хотели штурмовать, и это был отвлекающий маневр", – добавил он.

Военный обозреватель отмечает, что на сегодняшний день каких-либо угроз по сравнению с тем, что было раньше, относительно наступления российских войск из Беларуси нет. "Но может увеличить воздушные тревоги в связи с тем, что будет активность вражеской авиации, поэтому надо перестраховаться. Но и риски воздушных атак сохраняются", – добавил Мусиенко.

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