Кілька сотень військових вже у Білорусі: Демченко про підготовку росіян до навчань
- Кілька сотень російських військових та десятки одиниць техніки прибули до Білорусі для спільних навчань.
- Українська розвідка стежить за переміщеннями російських військ, щоб оцінити масштаб їх залучення та загрозу для України.
Кілька сотень військових та десятки одиниць техніки ЗС Росії прибули до Білорусі напередодні спільних навчань. Українська розвідка відстежує пересування та концентрацію російських сил у регіоні.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Скільки росіян прибуло в Білорусь на навчання?
Водночас і Білорусь певні свої підрозділи й сили відправила в Росію, де також є майданчики, де мають відбутися ці навчання,
– заявив Демченко.
Українські військові розвідники та прикордонники постійно відстежують пересування російських військ у Білорусі. Це допомагає оцінити масштаб їх залучення до навчань. У ДПСУ нагадали, що ця територія залишається загрозливою для України.
Тому що під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни,
– додав речник ДПСУ.
Нагадаємо, у вересні 2025 року Росія та Білорусь планують провести шість спільних військових навчань, серед яких і "Захід-2025". У відповідь НАТО розпочало масштабні навчання Steadfast Dart 2025, щоб посилити безпеку в Європі.