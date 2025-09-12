У Білорусі 12 вересня почалися спільні з Росією військові навчання "Захід-2025". Це фінальні навчання збройних сил країн у цьому році.

На навчаннях відпрацьовуватимуть захист так званої Союзної держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військові відомства Росії та Білорусі, а також Bloomberg.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?

З 12 по 16 вересня на полігонах Білорусі та Росії проходять навчання "Захід-2025". Їх офіційною метою є відпрацювання дій в рамках забезпечення військової безпеки так званої Союзної держави та готовності відбивати агресію противника.

Декларованими завданнями є:

вдосконалення навичок командування та штабів в управлінні військами при відображенні агресії;

підвищення рівня взаємодії між органами управління та польової виучки військовослужбовців;

відпрацювання спільних дій щодо нейтралізації загроз та стабілізації обстановки на кордонах Союзної держави.

У оборонних відомствах Росії та Білорусі наголосили, що це планові навчання.

Практичні дії будуть проходити на полігонах Білорусі, Росії та в акваторіях Балтійського та Баренцевого морів.

Цього року масштаб навчань буде значно скромніший, ніж 2021 року, коли Росія використала мобілізованих на навчання військових для вторгнення в Україну кількома місяцями потому.

Ситуація навколо навчань, втім, напружилася після атак російських БпЛА по Польщі.

За даними Міністерства оборони Литви, Росія планує залучити у навчаннях 30 тисяч військових.

Як напруга зростає на тлі проведення країнами НАТО власних масштабних навчань?

Країни НАТО проводять власні навчання протягом кількох тижнів з серпня у країнах Балтії, Польщі та Фінляндії. Вони можуть мобілізувати понад 60 тисяч військовослужбовців.

Західні чиновники не очікують на значні провокації, але розуміють, що це певна перевірка можливостей НАТО та Росії.

Операції, в яких беруть участь майже 30 000 місцевих військовослужбовців та військ НАТО, тривають до жовтня, тоді як Польща цього місяця проводить маневри з аналогічною кількістю військовослужбовців. Німеччина надасть близько 8 000 військовослужбовців для участі в навчаннях під назвою "Квадрига 2025", які проходять у Балтійському регіоні та Фінляндії.

Йдеться не лише про навчання як військові навчання, це також інформаційна кампанія. Йдеться про підрив нашого відчуття безпеки серед людей,

– сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Що очікувати від навчань "Захід-2025"?