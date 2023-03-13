Китай не хоче ні перемоги Росії, ні її розгрому, – політолог пояснив як використовують Кремль

Сі Цзіньпін зараз веде активну зовнішню політику, створюючи щось на кшталт клубу автократів з Росією, Іраном, Білоруссю. Ймовірно, Китай використовує їх, аби підняти свій авторитет в протистоянні зі Сполученими Штатами Америки.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він переконаний, що Китай і далі продовжуватиме тримати Кремль на короткому повідку.

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Рейтерович повідомив, що зараз для Китаю ключовим керованим партнером є Росія. В ставленні до неї склалася проста позиція, яку Владімір Путін досі не розуміє.

Китай не може дозволити того, щоб Росія перемогла в Україні так, як це вважає за потрібним зробити Росія. З іншого боку – Китай не може допустити, щоб Росія програла так, як це, наприклад, бачить Україна і наші партнери,

– наголосив політолог.

Він переконаний, що перемога Росії у війні невигідна Китаю з погляду прецеденту, який має прямий стосунок, наприклад, до Тайваню. До того ж, якщо Росія не просто піде з українських територій, але й понесе відповідні покарання, виплачуватиме репарації тощо, це теж не вигідно Пекіну.

Така амбівалентна позиція визначає ставлення Китаю до теперішніх глобальних процесів, переконаний Рейтерович. Пекін і далі використовуватиме Росію як спосіб маніпуляції Сполученими Штатами Америки. Мовляв, якщо вони не дослухатимуться до Китаю, "Росія зриватиметься зі свого повідка" і робитиме певні речі в Європі, де перебувають союзники США по НАТО.

Китай прагне паритету із США

За словами політолога, Росія зараз необхідна Китаю як щит проти НАТО. Адже сам Сі Цзіньпін не готовий до подальшого прямого протистояння і навіть потенційно-стратегічного.

В Китаю не вистачає ядерного потенціалу, не вистачає потенціалу збройних сил. Недарма ж вони в 2022, а потім 2023 році сказали, що ключова їхня мета – це реформування їхніх збройних сил, виведення їх на певний рівень і досягнення паритету зі США,

– зауважив експерт.

Він переконаний, поки Китай не досягне цього паритету, що займе чимало часу, він буде створювати подібні клуби держав союзників-сателітів.

"Адже до деяких країн вони можуть вживати поняття "союзник", до Білорусі та Росії – це явно поняття "сателіти". Вони так їх і розглядають", – наголосив Рейтерович.

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Маніпуляції Китаю

Політолог зауважив, що важливою в цьому контексті є саме Україна. Адже Росія вважає, що своєю агресією вона давить на США, змінює геополітику, світовий порядок денний і повертається до клубу великих держав. Однак її руками до цього клубу повертається саме Китай.

Загалом все, що зараз робить Росія, хай і не з командування Китаю, але загалом вкладається в логіку його політики, резюмував Рейтерович.

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