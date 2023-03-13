Китай не хочет ни победы России, ни ее разгрома, – политолог объяснил, как используют Кремль

Си Цзиньпин сейчас ведет активную внешнюю политику, создавая что-то вроде клуба автократов с Россией, Ираном, Белоруссией. По всей вероятности, Китай использует их, чтобы поднять свой авторитет в противостоянии с Соединенными Штатами Америки.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он убежден, что Китай и дальше будет продолжать держать Кремль на коротком поводке.

Смотрите также Китаю важно, чтобы война остановилась – политический аналитик о поездке Си Цзиньпина в Москву

Рейтерович сообщил, что сейчас для Китая ключевым управляемым партнером является Россия. По отношению к ней сложилась простая позиция, которую Владимир Путин до сих пор не понимает.

Китай не может позволить, чтобы Россия победила в Украине так, как это считает нужным сделать Россия. С другой стороны, Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла так, как это, например, видит Украина и наши партнеры.

– подчеркнул политолог.

Он убежден, что победа России в войне невыгодна Китаю с точки зрения прецедента, имеющего прямое отношение, например, к Тайваню. К тому же если Россия не просто уйдет с украинских территорий, но и понесет соответствующие наказания, будет выплачивать репарации и тому подобное, это тоже не выгодно Пекину.

Такая амбивалентная позиция определяет отношение Китая к нынешним глобальным процессам, убежден Рейтерович. Пекин и дальше будет использовать Россию как способ манипуляции Соединенными Штатами Америки. Мол, если они не будут прислушиваться к Китаю, "Россия будет срываться со своего поводка" и делать определенные вещи в Европе, где находятся союзники США по НАТО.

Китай стремится к паритету из США

По словам политолога, Россия сейчас необходима Китаю как щит против НАТО. Ведь сам Си Цзиньпин не готов к дальнейшему прямому противостоянию и даже потенциально-стратегическому.

У Китая не хватает ядерного потенциала, не хватает потенциала вооруженных сил. Недаром они в 2022, а затем в 2023 году сказали, что ключевая их цель – это реформирование их вооруженных сил, выведение их на определенный уровень и достижение паритета из США.

– заметил эксперт.

Он убежден, пока Китай не достигнет этого паритета, что займет немало времени, он будет создавать подобные клубы государств-союзников-сателлитов.

"Ведь к некоторым странам они могут употреблять понятие "союзник", в Беларуси и России – это явно понятие "сателлиты". Они так их и рассматривают", – подчеркнул Рейтерович.

Рейтерович о плане Китая: смотреть видео

Манипуляции Китая

Политолог отметил, что важна в этом контексте именно Украина. Ведь Россия считает, что своей агрессией она давит на США, меняет геополитику, мировую повестку дня и возвращается в клуб великих держав. Однако ее руками в этот клуб возвращается именно Китай.

В общем, все, что сейчас делает Россия, пусть и не из командования Китая, но в целом вкладывается в логику его политики, резюмировал Рейтерович.

Внешняя политика Китая: последнее