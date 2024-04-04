Не чекали: ексміністр енергетики Росії спрогнозував руйнацію нафтової галузі

Україна успішно атакує дронами російські нафтопереробні заводи. Це важливий стратегічний маневр, адже без заправки машин окупанти не можуть просуватися на фронті. Такі атаки можуть незабаром повністю зруйнувати нафтову галузь Росії.

На думку колишнього міністра енергетики Росії та опозиціонера Володимира Мілова, яку він висловив 24 Каналу, росіяни не очікували атак на їхні нафтопереробні заводи. Ніхто з російських силових структур навіть не попереджав, що такі ризики можливі, тому вони до цієї справи не готувались.

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Дуже вразлива сфера

Нафтопереробна галузь ніколи не була сильною стороною російського машинобудування. У Радянському Союзі дуже багато обладнання купували з НДР, тобто Східна Німеччина була монополістом у виробництві багатьох із цих нафтопереробних установок. Багато з найсучасніших компаній, які виробляють високоякісне пальне, високооктанові бензини, риформінг, каталітичний крекінг – це американське чи німецьке виробництво.

Звичайно, Росії ніхто жодних запчастин через санкції не поставлятиме, а це дуже велике й унікальне обладнання, яке на складах не лежить.

Це такі здорові "залізяки", які потрібно спеціально виготовляти на замовлення. І Росія цього робити не вміє. І навіть Китай це погано вміє робити. Він, м'яко кажучи, не є якимось сучасним гравцем у виробництві обладнання для нафтопереробної галузі. Вони самі багато в чому покладалися на західні технології,

– підкреслив Мілов.

Удари по НПЗ на ціни не впливають

Нещодавно США нібито закликали Україну припинити атаки на російські НПЗ через побоювання значного зростання світових цін на російську нафту. Однак удари по НПЗ на постачання нафти на світовий ринок не впливають.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на атаки українських сил НПЗ в Росії. Він заявив, що Сполучені Штати Америки з першого дня війни робили все, щоб допомогти Україні захистити себе. Але Білий дім не підтримував удари по цілях за межами України.

Якщо подивитися на останню динаміку світових нафтових цін, то вона більшою мірою схильна до рухів спекулянтів, які намагаються зіграти на підвищенні. І вони використовують будь-який привід,

– наголосив ексміністр енергетики Росії.

Якщо нафта не може бути поставлена на первинну переробку на НПЗ, то вона піде на відвантаження та експорт. Це означає, що вона не залишиться в країні, а піде на світовий ринок. Прямого негативного впливу на ціни тут немає, оскільки це надуманий чинник.

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