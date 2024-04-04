Не ждали: экс-министр энергетики России спрогнозировал разрушение нефтяной отрасли

Украина успешно атакует дронами российские нефтеперерабатывающие заводы. Это важный стратегический маневр, ведь без заправки машин оккупанты не могут продвигаться на фронте. Такие атаки могут вскоре полностью разрушить нефтяную отрасль России.

По мнению бывшего министра энергетики России и оппозиционера Владимира Милова, которое он высказал 24 Каналу, россияне не ожидали атак на их нефтеперерабатывающие заводы. Никто из российских силовых структур даже не предупреждал, что такие риски возможны, поэтому они к этому делу не готовились.

Смотрите также Агенты с украинскими корнями: в ГУР сказали, кто в России помогал с атаками на предприятия

Очень уязвимая сфера

Нефтеперерабатывающая отрасль никогда не была сильной стороной российского машиностроения. В Советском Союзе очень много оборудования покупали из ГДР, то есть Восточная Германия была монополистом в производстве многих из этих нефтеперерабатывающих установок. Многие из самых современных компаний, которые производят высококачественное топливо, высокооктановые бензины, риформинг, каталитический крекинг – это американское или немецкое производство.

Конечно, России никто никаких запчастей из-за санкций не будет поставлять, а это очень большое и уникальное оборудование, которое на складах не лежит.

Это такие здоровые "железки", которые нужно специально изготавливать на заказ. И Россия этого делать не умеет. И даже Китай это плохо умеет делать. Он, мягко говоря, не является каким-то современным игроком в производстве оборудования для нефтеперерабатывающей отрасли. Они сами во многом полагались на западные технологии,

– подчеркнул Милов.

Удары по НПЗ на цены не влияют

Недавно США якобы призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ из-за опасений значительного роста мировых цен на российскую нефть. Однако удары по НПЗ на поставки нефти на мировой рынок не влияют.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на атаки украинских сил НПЗ в России. Он заявил, что Соединенные Штаты Америки с первого дня войны делали все, чтобы помочь Украине защитить себя. Но Белый дом не поддерживал удары по целям за пределами Украины.

Если посмотреть на последнюю динамику мировых нефтяных цен, то она в большей степени подвержена движениям спекулянтов, которые пытаются сыграть на повышении. И они используют любой повод,

– подчеркнул экс-министр энергетики России.

Если нефть не может быть поставлена на первичную переработку на НПЗ, то она пойдет на отгрузку и экспорт. Это означает, что она не останется в стране, а пойдет на мировой рынок. Прямого негативного влияния на цены здесь нет, поскольку это надуманный фактор.

НПЗ России: что известно