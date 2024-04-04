По мнению бывшего министра энергетики России и оппозиционера Владимира Милова, которое он высказал 24 Каналу, россияне не ожидали атак на их нефтеперерабатывающие заводы. Никто из российских силовых структур даже не предупреждал, что такие риски возможны, поэтому они к этому делу не готовились.
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Очень уязвимая сфера
Нефтеперерабатывающая отрасль никогда не была сильной стороной российского машиностроения. В Советском Союзе очень много оборудования покупали из ГДР, то есть Восточная Германия была монополистом в производстве многих из этих нефтеперерабатывающих установок. Многие из самых современных компаний, которые производят высококачественное топливо, высокооктановые бензины, риформинг, каталитический крекинг – это американское или немецкое производство.
Конечно, России никто никаких запчастей из-за санкций не будет поставлять, а это очень большое и уникальное оборудование, которое на складах не лежит.
Это такие здоровые "железки", которые нужно специально изготавливать на заказ. И Россия этого делать не умеет. И даже Китай это плохо умеет делать. Он, мягко говоря, не является каким-то современным игроком в производстве оборудования для нефтеперерабатывающей отрасли. Они сами во многом полагались на западные технологии,
– подчеркнул Милов.
Удары по НПЗ на цены не влияют
Недавно США якобы призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ из-за опасений значительного роста мировых цен на российскую нефть. Однако удары по НПЗ на поставки нефти на мировой рынок не влияют.
Если посмотреть на последнюю динамику мировых нефтяных цен, то она в большей степени подвержена движениям спекулянтов, которые пытаются сыграть на повышении. И они используют любой повод,
– подчеркнул экс-министр энергетики России.
Если нефть не может быть поставлена на первичную переработку на НПЗ, то она пойдет на отгрузку и экспорт. Это означает, что она не останется в стране, а пойдет на мировой рынок. Прямого негативного влияния на цены здесь нет, поскольку это надуманный фактор.
НПЗ России: что известно
- Россия была одним из крупнейших экспортеров нефтепродукции в мире: она экспортировала около 15% бензина и 50% дизеля.
- Украине уже удалось поразить более десятка нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Среди них Новокуйбышевский НПЗ – один из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта – того, что пользуется наибольшим спросом в России. Также пострадал Рязанский нефтеперерабатывающий завод – загорелась установка блока теплообменника. Позже стало известно, что этот крупнейший НПЗ Роснефти потерял 70% мощности.
- Британская разведка отметила, что некоторые из атакованных нефтеперерабатывающих заводов расположены за 900 километров от Украины. Этот факт еще раз подчеркивает достижимость украинских дронов.