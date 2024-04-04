На думку колишнього міністра енергетики Росії та опозиціонера Володимира Мілова, яку він висловив 24 Каналу, росіяни не очікували атак на їхні нафтопереробні заводи. Ніхто з російських силових структур навіть не попереджав, що такі ризики можливі, тому вони до цієї справи не готувались.
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Дуже вразлива сфера
Нафтопереробна галузь ніколи не була сильною стороною російського машинобудування. У Радянському Союзі дуже багато обладнання купували з НДР, тобто Східна Німеччина була монополістом у виробництві багатьох із цих нафтопереробних установок. Багато з найсучасніших компаній, які виробляють високоякісне пальне, високооктанові бензини, риформінг, каталітичний крекінг – це американське чи німецьке виробництво.
Звичайно, Росії ніхто жодних запчастин через санкції не поставлятиме, а це дуже велике й унікальне обладнання, яке на складах не лежить.
Це такі здорові "залізяки", які потрібно спеціально виготовляти на замовлення. І Росія цього робити не вміє. І навіть Китай це погано вміє робити. Він, м'яко кажучи, не є якимось сучасним гравцем у виробництві обладнання для нафтопереробної галузі. Вони самі багато в чому покладалися на західні технології,
– підкреслив Мілов.
Удари по НПЗ на ціни не впливають
Нещодавно США нібито закликали Україну припинити атаки на російські НПЗ через побоювання значного зростання світових цін на російську нафту. Однак удари по НПЗ на постачання нафти на світовий ринок не впливають.
Якщо подивитися на останню динаміку світових нафтових цін, то вона більшою мірою схильна до рухів спекулянтів, які намагаються зіграти на підвищенні. І вони використовують будь-який привід,
– наголосив ексміністр енергетики Росії.
Якщо нафта не може бути поставлена на первинну переробку на НПЗ, то вона піде на відвантаження та експорт. Це означає, що вона не залишиться в країні, а піде на світовий ринок. Прямого негативного впливу на ціни тут немає, оскільки це надуманий чинник.
НПЗ Росії: що відомо
- Росія була одним з найбільших експортерів нафтопродукції у світі: вона експортувала близько 15% бензину та 50% дизелю.
- Україні вже вдалося вразити більше десятка нафтопереробних заводів на території Росії. Серед них Новокуйбишевський НПЗ – один з основних виробників і постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку – того, що має найбільший попит у Росії. Також постраждав Рязанський нафтопереробний завод – загорілася установка блоку теплообмінника. Пізніше стало відомо, що цей найбільший НПЗ Роснафти втратив 70% потужності.
- Британська розвідка зазначила, що деякі з атакованих нафтопереробних заводів розташовані за 900 кілометрів від України. Цей факт вкотре підкреслює досяжність українських дронів.