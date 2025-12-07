Не перша атака: що відомо про наслідки російського удару по Печенізькій греблі

Росіяни здійснили черговий удар по важливому стратегічному об'єкті. Вони атакували ракетою греблю Печенізького водосховища на Харківщині.

Як розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, головне питання зараз – чи існує загроза підтоплень. На місці досі тривають обстеження, тому відповідь на ключове питання ми матимемо згодом.

Що відомо про удар по греблі?

Уже зрозуміло, що пошкоджена проїжджа частина греблі, але такі потужні удари могли принести значно більше шкоди, зокрема і самому водосховищу. Втім наразі це лише припущення, точну інформацію повідомлять згодом.

У 2022 році Росія уже била по цій греблі й пошкодила верхній шлюз. Тоді місцева влада одразу написала, що у випадку підтоплення будуть введені плани евакуації. Мешканцям нададуть покрокову інструкцію.

Нагадаю, що Печенізька гребля – це та сама "дорога життя", про яку ми ледь не щодня говорили у 2022 році. Тільки за літо 20222-го року через неї евакуювалися понад 15 000 людей. Мовиться не тільки про жителів Харківської області, а на той момент ще і з Донбасу,

– розповіла Анна Черненко.

Сьогодні водіям радять скористатися об'їздом, гребля закрита, а всі бачать руйнації дорожнього покриття. Відповідні служби працюють на місці. Вони закрили цю дорогу для обстеження та, ймовірно, подальшого ремонту.

На жаль, багато інформації немає. Одна з причин – загроза нових обстрілів, на які може піти ворог. Крім цього, зараз особливо не потрібно давати росіянам жодної додаткової інформації.