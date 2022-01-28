Не знаємо, яку ціну Путіну оголосили США, – Нантой припустив, коли Росія піде на ескалацію

Ризику миттєвої воєнної атаки з боку Росії проти України практично немає. Однак наразі невідомо, яку ціну США оголосили Володимиру Путіну у разі війни.

Про це розповів депутат парламенту Молдови Оазу Нантой в ефірі 24 каналу. Очевидно, що Росія намагається повернути Україну до виконання мінських домовленостей у кремлівському варіанті.

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За словами Нантоя, ще однією складовою того, що Путін хоче взяти Україну під свій контроль, є абсурдні ультиматуми щодо її невступу до НАТО.

У грудні 2021 року МЗС Росії висунуло так звані вимоги щодо "гарантій безпеки". У документах, які запропонувала Москва, були ультиматуми стосовно нерозширення НАТО. Однак США не погодилися на умови Росії.

Нантой зауважив, що очільник Кремля хоче потішити свої цілком нереалістичні уявлення про те, що він може створити новий СРСР з включенням до нього України.

Втім, якщо Росія отримає відмову щодо обох складових своїх абсурдних претензій, тоді ризик можливого конфлікту стосовно України знову зросте.

Однак ми не знаємо, яку ціну оголосили Путіну США під час перемовин у випадку, якщо він справді розв'яже агресію проти України,

– заявив політик.

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