Не знаємо, яку ціну Путіну оголосили США, – Нантой припустив, коли Росія піде на ескалацію
Джерело:24 канал
Ризику миттєвої воєнної атаки з боку Росії проти України практично немає. Однак наразі невідомо, яку ціну США оголосили Володимиру Путіну у разі війни.
Про це розповів депутат парламенту Молдови Оазу Нантой в ефірі 24 каналу. Очевидно, що Росія намагається повернути Україну до виконання мінських домовленостей у кремлівському варіанті.
До теми Не дозволимо ігнорувати "свої інтереси", – Лавров відповів, чи буде війна
За словами Нантоя, ще однією складовою того, що Путін хоче взяти Україну під свій контроль, є абсурдні ультиматуми щодо її невступу до НАТО.Зверніть увагу! У грудні 2021 року МЗС Росії висунуло так звані вимоги щодо "гарантій безпеки". У документах, які запропонувала Москва, були ультиматуми стосовно нерозширення НАТО. Однак США не погодилися на умови Росії.
Нантой зауважив, що очільник Кремля хоче потішити свої цілком нереалістичні уявлення про те, що він може створити новий СРСР з включенням до нього України.
Втім, якщо Росія отримає відмову щодо обох складових своїх абсурдних претензій, тоді ризик можливого конфлікту стосовно України знову зросте.
Однак ми не знаємо, яку ціну оголосили Путіну США під час перемовин у випадку, якщо він справді розв'яже агресію проти України,
– заявив політик.
Варто прочитати Військовий сценарій не надто цікавий Росії, – ексклюзивне інтерв'ю Стефанішиної
Нантой припустив, коли Росія піде на ескалацію: дивіться відео
Війська Росії на кордоні України: останні новини
- Міністр закордонних справ Росії прокоментував ймовірність нового вторгнення в Україну. За словами Сергія Лаврова, "якщо це залежить від Росії, то війни не буде. Однак він додав, що "наступати грубо на їхні інтереси" вони не дозволять.
- Уряд Німеччини повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Мовляв, експорт зброї у "кризові регіони" неможливий.
- Латвія розглядає можливість відправити солдатів Національних збройних сил на навчальну операцію в Україну.
- На думку очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, дестабілізація з Росією неминуча. Втім, він сподівається, що військової операції ще можна уникнути.
- Сейм Польщі схвалив резолюцію із закликом до держав НАТО та Євросоюзу підтримати Україну. За документ проголосували 456 депутатів. Лише один був проти.