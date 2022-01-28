Не знаем, какую цену Путину объявили США, – Нантой предположил, когда Россия пойдет на эскалацию

Риска мгновенной военной атаки со стороны России против Украины практически нет. Однако пока неизвестно, какую цену США объявили Владимиру Путину в случае войны.

Об этом рассказал депутат парламента Молдовы Оазу Нантой в эфире 24 канала. Очевидно, что Россия пытается принудить Украину к выполнению минских договоренностей в кремлевском варианте.

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По словам Нантоя, еще одной составляющей того, что Путин хочет взять Украину под свой контроль, являются абсурдные ультиматумы по ее невступлению в НАТО.

В декабре 2021 года МИД России выдвинул так называемые требования по "гарантиям безопасности". В документах, которые предложила Москва, были ультиматумы по нерасширению НАТО. Однако США не согласилис ь на условия России.

Нантой отметил, что глава Кремля хочет порадовать свои вполне нереалистичные представления о том, что он может создать новый СССР с включением в него Украины.

Впрочем, если Россия получит отказ в отношении обеих составляющих своих абсурдных претензий, тогда риск возможного конфликта в отношении Украины вновь возрастет.

Однако мы не знаем, какую цену объявили Путину США во время переговоров в случае, если он действительно развяжет агрессию против Украины,

– заявил политик.

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