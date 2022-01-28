На эту тему высказался российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он традиционно разбрасывался необоснованными обвинениями в сторону Украины.

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Наглое заявление российского министра

"Если это зависит от России, войны не будет. Мы войны не хотим. Но наступать грубо на "наши интересы" и игнорировать их мы тоже не позволим", – пригрозил он. Очевидно, что это – неискреннее заявление. Ведь события последних 8 лет свидетельствуют о том, что интересы Москвы заключаются как раз наоборот – в войне и оккупации чужой территории.

Обратите внимание! По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, дестабилизация с Россией неизбежна. Впрочем, как надеется министр, военной операции еще можно избежать.

Российская агрессия против Украины-очевидна

Кремль развязал войну против Украины еще в 2014 году, когда оккупировал полуостров Крым и часть Донбасса. Хотя Москва и не признает себя стороной конфликта, факты говорят о другом. Как выяснили СМИ, государство-агрессор теперь избавляется от наемников, воевавших за него на Донбассе. Их экстрадируют в Украину, Узбекистан, Казахстан, Чехию и другие страны.

Более того, в 2021 – 2022 году Россия активно стягивает свои войска и технику к границам с Украиной. В Госдуме открыто обсуждают поставки оружия своим наемникам, цинично называя это "военной помощью". А в феврале российские депутаты планируют рассмотреть обращение к Путину касательно признания боевиков.

Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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