Соответствующее заявление 26 января сделал замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко. Он заявил, что предложения по "гарантиям безопасности", которые ранее выдвинула Москва, "открывают прямой путь к движению в правильном направлении".

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Россия о военной ситуации в Европе и мире

Грушко отметил, что эти требования Кремля вроде бы были выгодны как для "национальных интересов России", так и для глобальной безопасности в Европе. В то же время, военная ситуация в Европе и мире дошла якобы до опасного предела.

В то же время, ТАСС пишет, что замминистра также заявил о своем убеждении в том, что США и НАТО "поддержат эти гарантии безопасности". В то же время он уточнил, что в отношениях России и Альянса нет положительной повестки дня. Поэтому вопрос о возобновлении постоянного представительства при НАТО не возникает.

Лавров о "гарантиях безопасности" Москвы

Своими "мыслями" еще раз поделился и глава российского МИД Сергей Лавров. В частности, он сказал, что "Запад подталкивает киевский режим к прямым провокациям в отношении России". Они якобы стремятся обеспечить только собственные интересы и не учитывают ситуации в других странах.

После получения ответа США вместе с другими ведомствами будет готовить предложения президенту о дальнейших шагах по безопасности,

– сообщил Лавров.

Он добавил, что Москва будет предпринимать необходимые ответные меры, если США и НАТО не ответят на предложения Рои по "гарантиям безопасности".

Кремль и его требования по "гарантиям безопасности": коротко

Еще с декабря 2021 г. Россия требует от США и НАТО так называемые "гарантии безопасности". Москва хочет добиться, в частности, официальных обязательств по нерасширению НАТО. То есть, там хотят, чтобы Украину не принимали в Альянс.

На днях в администрации Джо Байдена сообщили, что подготовили ответ Кремлю по поводу "гарантий безопасности", и уже проинформировали о ее содержании власти Украины.

Также недавно стало известно, что Россия в рамках этих "гарантий безопасности" также потребовала вывода сил Альянса с территории Болгарии и Румынии.

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