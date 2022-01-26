Відповідну заяву 26 січня зробив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Олександр Грушко. Він заявив, що пропозиції щодо "гарантій безпеки", які раніше висунула Москва, "відкривають прямий шлях до руху в правильному напрямку".
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Росія про військову ситуацію в Європі та світі
Грушко зазначив, що ці вимоги Кремля начебто були б вигідними як для "національних інтересів Росії", так і для глобальної безпеки в Європі. Водночас наразі військова ситуація в Європі та світі дійшла нібито до небезпечної межі.
Водночас ТАСС пише, що заступник міністра також заявив про своє переконання в тому, що США та НАТО "підтримають ці гарантії безпеки". Водночас він уточнив, що у відносинах Росії та Альянсу немає позитивного порядку денного. Тому питання про відновлення постійного представництва при НАТО не виникає.
Лавров про "гарантії безпеки" Москви
Своїми "думками" вкотре поділився і глава російського МЗС Сергій Лавров. Зокрема, він сказав, що "Захід підштовхує київський режим до прямих провокацій щодо Росії". Вони нібито прагнуть забезпечити тільки власні інтереси та не враховують ситуацій в інших країнах.
Після отримання відповіді США разом з іншими відомствами готуватиме пропозиції президенту щодо подальших кроків щодо безпеки,
– повідомив Лавров.
Він додав, що Москва вживатиме необхідних заходів у відповідь, якщо США і НАТО не дадуть відповідь на пропозиції Рої щодо "гарантій безпеки".
Кремль і його вимоги щодо "гарантій безпеки": коротко
- Ще з грудня 2021 року Росія вимагає від США та НАТО так звані "гарантії безпеки". Москва хоче домогтися, зокрема, офіційних зобов'язань щодо нерозширення НАТО. Тобто там хочуть, аби Україну не приймали в Альянс.
- Днями в адміністрації Джо Байдена повідомили, що підготували відповідь Кремлю щодо "гарантій безпеки", й вже проінформували про її зміст владу України.
- Також нещодавно стало відомо, що Росія у межах цих "гарантій безпеки" також зажадала виведення сил Альянсу з території Болгарії та Румунії.
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