Об этом рассказал депутат парламента Молдовы Оазу Нантой в эфире 24 канала. Очевидно, что Россия пытается принудить Украину к выполнению минских договоренностей в кремлевском варианте.
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По словам Нантоя, еще одной составляющей того, что Путин хочет взять Украину под свой контроль, являются абсурдные ультиматумы по ее невступлению в НАТО.
Нантой отметил, что глава Кремля хочет порадовать свои вполне нереалистичные представления о том, что он может создать новый СССР с включением в него Украины.
Впрочем, если Россия получит отказ в отношении обеих составляющих своих абсурдных претензий, тогда риск возможного конфликта в отношении Украины вновь возрастет.
Однако мы не знаем, какую цену объявили Путину США во время переговоров в случае, если он действительно развяжет агрессию против Украины,
– заявил политик.
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Нантой предположил, когда Россия пойдет на эскалацию: смотрите видео
Войска России на границе Украины: последние новости
- Министр иностранных дел России прокомментировал вероятность нового вторжения в Украину. По словам Сергея Лаврова, "если это зависит от России, то войны не будет. Однако он добавил, что "наступать грубо на их интересы" они не позволят.
- Правительство Германии полностью исключает поставки летального вооружения Украине. Мол, экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.
- Латвия рассматривает возможность отправить солдат Национальных вооруженных сил на учебную операцию в Украину.
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