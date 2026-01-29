Операція "Павутина" відкрила очі: у США бояться, що дрони можуть рознести авіабазу чи заводи

У США побоюються, що військові об'єкти країни можуть бути уразливими до дронів. І це навіть не через те, що у Вашингтона не вистачає сил чи засобів. Причина – в надмірній бюрократії.

Про це пише Defense News, посилаючись на документ, що має назву "Поради керівництва: потрібна негайна увага для захисту активів Міністерства оборони від безпілотних літальних апаратів".

Чому в США бачать загрози через дрони?

Деякі посадовці зі Сполучених Штатів виявили, що оборонні об'єкти не є надто захищеними від дронів. Про це стало відомо, коли в Європі фіксували дрони невідомого походження над критичними об'єктами, а в Росії провели операцію "Павутина".

Американці, враховуючи це, вирішили замислитися над посиленням захисту власних об’єктів від подібних атак. Так нещодавній звіт генерального інспектора міністерства війни США описав дійсно значні прогалини у захисті від ймовірних атак дронів. Проблема існує в документальних нормах.

Зокрема документально не визначено всі місця, які обов'язково повинні захищатися від дронів. Туди не входять тренувальні бази. Тож авіабази на кшталт "Люка" в Арізоні, де тренують досвідчених пілотів, до того списку не належать. Відтак, країна нічого не зможе зробити, якщо цій чи подібній базі загрожуватимуть дрони.

Те ж саме стосується заводу №42 Повітряних сил США, що розташований у Палмдейлі. Кілька років тому над об'єктом бачили кілька дронів невідомого походження. Завод нібито є у списку об'єктів, які потрібно захищати. Хоча в Повітряних силах це заперечують, а в Пентагоні взагалі не дали відповідь про ступінь захищеності заводу.

Достеменно також невідомо, хто відповідає за захист тих чи інших об’єктів. Під час навчань з малими дронами стало зрозуміло, що в країні потрібно створити структуру, яка займатиметься синхронізацією дій державних, місцевих, племенних та територіальних влад під час операцій з відбиття дронових атак.

Крім того, вдалося з'ясувати, що в разі дронової атаки у відповідальних структур і служб є 67 секунд, щоб відреагувати та швидко визначити, чи цей БпЛА "свій", чи його запустив ворог.

