В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи. Тривають аварійно-відновлювальні заходи.

Голова ДСНС Андрій Даник працює на місці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Як в Одесі ліквідують наслідки негоди?

В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи, наразі тривають аварійно-відновлювальні заходи. У місті перебуває голова ДСНС Андрій Даник.

Фахівці ДСНС відкачали воду на понад 60 об'єктах та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 – продовжують працювати.

Аварійні роботи ДСНС в Одесі

Нових жертв стихії не виявили. Загинули 10 людей. Понад 380 – врятовані. Опрацьовано всі заявки від громадян.

Найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах. Там працювати рятувальникам найважче, в роботі майже 130 мотопомп. Залучено придатні сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.

З 40 затоплених укриттів вже відкачали воду. Роботи на решті 2 тривають.

Що відомо про масштабну зливу в Одесі?