Врятували майже 400 осіб: в Одесі завершили рятувальні роботи
- В Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, врятовано понад 380 осіб, загинули 10 людей.
- ДСНС продовжує аварійно-відновлювальні роботи, відкачуючи воду з підземних паркінгів та затоплених укриттів.
В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи. Тривають аварійно-відновлювальні заходи.
Голова ДСНС Андрій Даник працює на місці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Як в Одесі ліквідують наслідки негоди?
В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи, наразі тривають аварійно-відновлювальні заходи. У місті перебуває голова ДСНС Андрій Даник.
Фахівці ДСНС відкачали воду на понад 60 об'єктах та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 – продовжують працювати.
Аварійні роботи ДСНС в Одесі
Нових жертв стихії не виявили. Загинули 10 людей. Понад 380 – врятовані. Опрацьовано всі заявки від громадян.
Найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах. Там працювати рятувальникам найважче, в роботі майже 130 мотопомп. Залучено придатні сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.
З 40 затоплених укриттів вже відкачали воду. Роботи на решті 2 тривають.
Що відомо про масштабну зливу в Одесі?
За добу в Одесі та районі випала рекордна кількість опадів. Майже двомісячна норма спричинила підтоплення в різних районах.
Серед жертв негоди – родина з 5 людей, яка проживала на цокольному поверсі. Відомо загалом про 10 загиблих.
Були масштабні відключення світла. Впродовж дня енергетики повернули його для 66,6 тисячі родин в 131 населеному пункті області.