Туман накриє одне із міст: де значно погіршиться видимість на дорогах
- У Київській області та столиці очікується туман з видимістю 200 – 500 метрів
- Такі умови, згідно з попередженням, будуть до кінця 17 грудня і вночі 18 грудня.
Через антициклональний характер погоди в Україні значно почастішали тумани. Одне з міст синоптики попередили про таке небезпечне метеорологічне явище.
Ідеться про Київську область та безпосередньо столицю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канал Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Чи будуть різкі зміни погоди в Україні найближчим часом
Де і коли буде туман?
Згідно з новим попередженням фахівців, на території Києва та області до кінця доби середи, 17 грудня з утриманням вночі та вранці у четвер, 18 грудня, очікується туман, видимістю всього від 200 до 500 метрів.
I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,
– ідеться у повідомленні.
Радимо водіям дотримуватися дистанції на дорогах та уникати різких маневрів та обгонів. Пішоходам варто переходити дорогу виключно у встановлених місця, а також мати одяг зі світловідбивними елементами.
Синоптики не вперше попереджають про небезпеку
Нагадаємо, напередодні синоптики також попереджали, що вночі та вранці 17 грудня у деяких областях України очікується густий туман. Через це на той момент також оголошували I рівень небезпечності – жовтий.
До слова, Наталія Птуха пояснювала, що утворенню туманів сприяє поле підвищеного тиску, і тепла, волога, а також малорухома повітряна маса, тобто під час антициклону, який спричиняє температурну інверсію.