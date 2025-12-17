Ідеться про Київську область та безпосередньо столицю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канал Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Чи будуть різкі зміни погоди в Україні найближчим часом

Де і коли буде туман?

Згідно з новим попередженням фахівців, на території Києва та області до кінця доби середи, 17 грудня з утриманням вночі та вранці у четвер, 18 грудня, очікується туман, видимістю всього від 200 до 500 метрів.

I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,

– ідеться у повідомленні.

Радимо водіям дотримуватися дистанції на дорогах та уникати різких маневрів та обгонів. Пішоходам варто переходити дорогу виключно у встановлених місця, а також мати одяг зі світловідбивними елементами.

Синоптики не вперше попереджають про небезпеку