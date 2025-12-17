Речь идет о Киевской области и непосредственно столице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на канал Украинского гидрометеорологического центра.
Где и когда будет туман?
Согласно новому предупреждению специалистов, на территории Киева и области до конца суток среды, 17 декабря с удержанием ночью и утром в четверг, 18 декабря, ожидается туман, видимостью всего от 200 до 500 метров.
I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,
– говорится в сообщении.
Советуем водителям соблюдать дистанцию на дорогах и избегать резких маневров и обгонов. Пешеходам следует переходить дорогу исключительно в установленных местах, а также иметь одежду со светоотражающими элементами.
Синоптики не впервые предупреждают об опасности
Напомним, накануне синоптики также предупреждали, что ночью и утром 17 декабря в некоторых областях Украины ожидается густой туман. Из-за этого на тот момент также объявляли I уровень опасности – желтый.
К слову, Наталья Птуха объясняла, что образованию туманов способствует поле повышенного давления, и теплая, влажная, а также малоподвижная воздушная масса, то есть во время антициклона, который вызывает температурную инверсию.