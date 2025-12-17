Речь идет о Киевской области и непосредственно столице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на канал Украинского гидрометеорологического центра.

Где и когда будет туман?

Согласно новому предупреждению специалистов, на территории Киева и области до конца суток среды, 17 декабря с удержанием ночью и утром в четверг, 18 декабря, ожидается туман, видимостью всего от 200 до 500 метров.

I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,

– говорится в сообщении.

Советуем водителям соблюдать дистанцию на дорогах и избегать резких маневров и обгонов. Пешеходам следует переходить дорогу исключительно в установленных местах, а также иметь одежду со светоотражающими элементами.

Синоптики не впервые предупреждают об опасности