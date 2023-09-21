Вбивця "Москви" та ракетний суверенітет: чому український "Нептун" так жахає Росію
Влітку та восени 2023 року ЗСУ вкотре здивували весь світ своїми новаціями на полі бою, а особливо шокований був російський агресор. Значну роль у цьому процесі відіграє модернізація вітчизняної крилатої ракети Р-360 "Нептун", яка з "грози морів" перетворилася на довжелезну та безжальну руку України на окупованому суходолі.
Не варто забувати, що на Заході ще часто неохоче відправляють ЗСУ далекобійні ракети, а тому Україні доводиться вирішувати завдання із зірочкою самостійно. Ідеальним варіантом стала адаптація "Нептуна" для ударів по тилу Росії, особливо в окупованому Криму. 24 Канал проаналізував найкращі характеристики ракети та деталі вимушеної та прискореної еволюції.
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Таємна розробка та знищення "Москви"
До 2022 року про українські ракети Р-360 "Нептун" знали доволі небагато людей. Інколи в ЗМІ з'являлися повідомлення про випробування ракет та успішні ураження на відстані 100 і 280 кілометрів. Проте, ці новини швидко губилися в інформаційному потоці.
- Процес перетворення експериментальних зразків технологічної зброї на повноцінне серійне виробництво – складний і тривалий. Для деяких "вундер ваффе" він взагалі стає нездоланним (згадаємо лише російський танк "Армата" та винищувач 5-покоління Су-57).
- "Нептун" із цим завданням впорався – вже влітку 2020 року міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про прийняття на озброєння берегового комплексу.
- Навесні 2022 року українські "Нептуни" гучно нагадали про себе – 13 квітня дві українські ракети сенсаційно пустили на дно флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва" – знаменитого "вбивцю авіаносців", "плавуче ППО", що мало прикривати російський десант в Одесі.
Так "Нептун" став першою в світі протикорабельною ракетою, що знищила флагман флоту та ракетний крейсер.
Крейсер "Москва" після влучання ракет "Нептуна", видно хаотичну роботу систем пожежогасіння / фото росЗМІ
Саме тому, долі "Москви" уник "Адмірал Ессен" – системи радіоелектронної боротьби ворожого корабля завадили ракеті вразити ціль повноцінно. Фрегат отримав лише незначні ушкодження, а кілька моряків зазнали поранень. Ці недоліки українські фахівці швидко "пофіксили". І вже через 10 днів з "Москвою" жодних проблем не було – флагман ЧФ Росії без вагань пішов на дно та став знаменитим мемом.
Аналіз пошкоджень "Москви" / інфографіка H I Suttton
Після цього успіху окупанти вже й не мріяли про десантування в Одесі чи деінде, а думали лише про те, як уберегти решту своїх кораблів від українських ракет.
Але якщо гора не йде до Магомета, то він йде до неї сам. Так сталося вже в 2023 році, коли "Нептуни", перероблені для використання по цілям на суходолі, раз по раз почали знищувати надважливі цілі в окупованому росіянами Криму.
У 20 разів дешевший за "Москву"
Ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" обійшовся Україні усього в 40 мільйонів доларів. Такі цифри озвучив генеральний конструктор Олег Коростельов в інтерв'ю профільному виданню Defence Express.
"Нептун" обійшовся десь у 40 мільйонів доларів – це повний комплекс, з усіма засобами зв’язку, машинами й ракетами. У стільки ж приблизно обійдеться розробка нашого зенітного ракетного комплексу середньої дальності,
– наголошував тоді Коростельов.
Для порівняння – затоплений флагман Чорноморського флоту Росії орієнтовно коштував 750 мільйонів доларів. Таку приблизну вартість найбільшого корабля вирахувало видання Forbes.
Хто розробляє ракети "Нептун" і що про них відомо
Крилата ракета Р-360 "Нептун" – це українська розробка авторства київського КБ "Луч", ідея розробки та створення вітчизняної протикорабельної крилатої ракети належить генеральному конструктору КБ Олегу Коростельову.
Проєкт було реалізовано завдяки співпраці відразу декількох українських зброярських заводів:
- за електроніку відповідає київське науково-виробниче підприємство "Радіонікс",
- за бойову частину – державне підприємство "Спецоборонмаш",
- двигун – розробка "Мотор Січі" з Дніпра,
- базовим шасі для наземної платформи обрано модифіковане повнопривідне шасі КрАЗ колісної формули 8×8, пізніше шасі замінили на чеську "Татру".
Довідково! Проєкт "Нептун" стартував у 2010 році. Вже в 2013 році відбулися перші випробування на полігоні під Черніговом. У 2015 році ракета була готова. Її презентація відбулася на виставці "Зброя та безпека" в Києві.
Наступного ж року були виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети. Тоді ж було оголошено про основні модифікації ракети – корабельного (носій – ракетні катери "Веспа"), наземного і повітряного базування.
Випробування "Нептуна" / фото зі сайту президента
Повітряним носієм крилатих ракет "Нептун" потенційно є літак Су-24М (бортові системи літаки можуть забезпечити цілевказання). Втім, наразі невідомо про бойове застосування.
На озброєнні дивізіону "Нептунів" перебуває 72 ракети Р-360, по 4 в пусковій установці, транспортно-заряджаючий машині та стільки ж на транспортній машині.
Крилата ракета Р-360 "Нептун" – основні характеристики
- розробка: КБ "Луч" (Україна),
- період розробки: 2010 – 2022,
- виробництво: Харківський авіаційний завод, "Мотор Січ", НВП "Радіонікс", КП СПБ "Арсенал" та інші підприємства,
- вага: 870 кілограмів,
- вага бойової частини: 150 кілограмів,
- бойова частина: осколково-фугасна проникаючого типу,
- довжина: 5050 міліметрів,
- діаметр: 380 міліметрів,
- двигун: МС-400,
- операційна дальність: 280 кілометрів,
- швидкість: дозвукова, 900 кілометрів на годину.
РК-360 "Нептун" / інфографіка Укроборопрому
До складу дивізіону РК-360 МЦ "Нептун" входить:
- 6 уніфікованих пускових установок УСПУ-360
- 6 транспортно-заряджаючих машин ТЗМ-360
- 6 транспортних машин ТМ-360
- рухомий командний пункт дивізіону РКП-360
У лютому 2019 році було презентовано макет наземного комплексу РК-360МЦ "Нептун". 5 квітня того ж року на Одещині успішно пройшли випробування нового комплексу.
Крилата ракета виконала унікальне за складністю польотне завдання: пролетівши понад 100 кілометрів у напрямку моря, зробила розворот на 180 градусів, і на зворотному шляху точно вразила ціль.
"Нептун" знищує ціль: дивіться відео випробувань крилатої ракети Р-360 з бойовою частиною
Саме ракети з комплексів РК-360М "Нептун" через 4 роки вразять "Москву".
Що відомо про модифікації “Нептуна” для ураження наземних цілей
Починаючи з серпня 2023 року російським окупантам у Криму масово почало прилітати – спершу вони на "грішили" на Storm Shadow і SCALP-EG, але незабаром ЗСУ самі внесли ясність – "бавовну" в Криму роблять модифіковані "Нептуни", які "раптово" стали ракетами класу "земля – земля".
- Саме в такий спосіб 23 серпня були знищені коштовні комплекси ППО на мисі Тарханкут.
- 14 вересня в околицях Євпаторії у росіян внаслідок удару українських ракет згорів комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 мільярда доларів.
- А 20 вересня "Нептуни" розгромили військовий аеродром росіян "Саки" з цілою купою зброї на ньому. При цьому згоріли не лише літаки та база підготовки операторів БпЛА Mojaher, але й самі комплекси ППО росіян, які мали б цей об'єкт захищати.
Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети "Нептун",
– СБУ звітує про успішне використання "Нептунів" в Криму 20 вересня 2023 року.
Та план росіян було розкрито. Ворог фотографував фейкові креслення (у 2021 році російський шпигун отримав 8 років по статті "державна зрада").
Україна тримає в таємниці деталі модифікації, наразі чимало деталей невідомі.
- Експерти припускають, що нова модифікація "Нептуна" використовує ті ж самі пускові установки, що й протикорабельний варіант, але дальність польоту до цілі зросла з 280 кілометрів до 400 кілометрів.
- При цьому масу бойової частини було збільшено до 300 кілограмів. Система наведення ракети комбінована – з використанням супутникової навігації та розпізнавання цілі через інфрачервону камеру на термінальній ділянці траєкторії. Завдяки цьому досягається висока точність, про яку навіть не мріяли російські аналоги.
Особливістю "Нептуна" є те, що ракета не випромінює радіохвиль і не надсилає жодних сигналів – інфрачервоне наведення працює в пасивному режиму. Тому ракету неможливо засікти. Залишається – лише фіксувати завдані "Нептуном" збитки.
При цьому, попри успіхи, це лише тестові стрільби (хоча й у бойових умовах) – українські зброярі досі в пошуку найкращих рішень, проєкт розвивається і вдосконалюється. А тому з кожним аеродромом і кожним сухим доком точність "Нептунів" буде лише зростати.
Жодної відповіді на роботу українських "Нептунів" у росіян немає. Натомість в України вочевидь з'явилась спроможність активно використовувати ці крилаті ракети і не хвилюватися, що вони закінчаться. І це лише тільки початок.