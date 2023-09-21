Убийца "Москвы" и ракетный суверенитет: почему украинский "Нептун" так пугает Россию

Летом и осенью 2023 года ВСУ в очередной раз удивили весь мир своими новациями на поле боя, а особенно шокирован был российский агрессор. Значительную роль в этом процессе играет модернизация отечественной крылатой ракеты Р-360 "Нептун", которая из "грозы морей" превратилась в длиннющую и безжалостную руку Украины на оккупированной суше.

Не стоит забывать, что на Западе еще часто неохотно отправляют ВСУ дальнобойные ракеты, поэтому Украине приходится решать задачи со звездочкой самостоятельно. Идеальным вариантом стала адаптация "Нептуна" для ударов по тылу России, особенно в оккупированном Крыму. 24 Канал проанализировал лучшие характеристики ракеты и детали вынужденной и ускоренной эволюции.

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Тайная разработка и уничтожение "Москвы"

До 2022 года об украинских ракетах Р-360 "Нептун" знали немногие. Иногда в СМИ появлялись сообщения об испытаниях ракет и успешных поражениях на расстоянии 100 и 280 километров. Однако эти новости быстро терялись в информационном потоке.

Процесс превращения экспериментальных образцов технологического оружия в полноценное серийное производство – сложный и длительный. Для некоторых "вундер ваффе" он вообще становится непреодолимым (вспомним только российский танк "Армата" и истребитель 5-поколения Су-57).

"Нептун" с этой задачей справился – уже летом 2020 министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение берегового комплекса.

Весной 2022 года украинские "Нептуны" громко напомнили о себе – 13 апреля две украинские ракеты сенсационно пустили на дно флагман российского Черноморского флота крейсер "Москва" – знаменитого "убийцу авианосцев", "плавучее ПВО", которое должно было прикрывать российский десант.

Так "Нептун" стал первой в мире противокорабельной ракетой, уничтожившей флагман флота и ракетный крейсер.



Крейсер "Москва" после попадания ракет "Нептуна", видна хаотическая работа систем пожаротушения / фото росСМИ

За 10 дней до потопления "Москвы" украинский "Нептун" также подбил другой российский военный корабль – фрегат "Адмирал Эссен". Как сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, ракета "Нептун" должна была пройти предварительные испытания перед началом полномасштабного вторжения России. Однако не успела, поэтому ее тестировали на реальных целях.Именно поэтому судьбы "Москвы" избежал "Адмирал Эссен" – системы радиоэлектронной борьбы вражеского корабля помешали ракете поразить цель полноценно. Фрегат получил лишь незначительные повреждения, а несколько моряков получили ранения. Эти недостатки украинские специалисты быстро "пофиксили". И уже через 10 дней с "Москвой" никаких проблем не было – флагман ЧФ России без колебаний пошел ко дну и стал знаменитым мемом.



Анализ повреждений "Москвы" / инфографика HI Suttton

После этого успеха оккупанты уже и не мечтали о десантировании в Одессе или где-то еще, а думали лишь о том, как уберечь остальные свои корабли от украинских ракет.

Но если гора не идет к Магомету, то он идет к ней сам. Так произошло уже в 2023 году, когда "Нептуны", переработанные для использования по целям на суше, то и дело начали уничтожать сверхважные цели в оккупированном россиянами Крыму.

В 20 раз дешевле "Москвы"

Ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" обошелся Украине всего в 40 миллионов долларов. Такие цифры озвучил генеральный конструктор Олег Коростелев в интервью профильному изданию Defence Express.

"Нептун" обошелся где-то в 40 миллионов долларов – это полный комплекс со всеми средствами связи, машинами и ракетами. Во столько же примерно обойдется разработка нашего зенитного ракетного комплекса средней дальности.

– подчеркивал тогда Коростелев.

Кто разрабатывает ракеты "Нептун" и что о них известно

На закупку ракет "Нептун" в 2021 году Украина потратила 26 миллионов долларов. Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей российских войск Украины.Для сравнения – затопленный флагман Черноморского флота России ориентировочно обошелся в 750 миллионов долларов. Такую приблизительную стоимость крупнейшего корабля высчитало издание Forbes

Крылатая ракета Р-360 "Нептун" – это украинская разработка авторства киевского КБ "Луч", идея разработки и создания отечественной противокорабельной крылатой ракеты принадлежит генеральному конструктору КБ Олегу Коростелеву.

Проект был реализован благодаря сотрудничеству сразу нескольких украинских оружейных заводов:

за электронику отвечает киевское научно-производственное предприятие "Радионикс",

за боевую часть – государственное предприятие "Спецоборонмаш",

двигатель – разработка "Мотор Сечи" из Днепра,

базовым шасси для наземной платформы выбрано модифицированное полноприводное шасси КрАЗ колесной формулы 8×8, позже шасси заменили на чешскую "Татру".

Справочно! Проект "Нептун" стартовал в 2010 году. Уже в 2013 году прошли первые испытания на полигоне под Черниговом. В 2015 году ракета была готова. Ее презентация прошла на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.



В следующем году были изготовлены первые летные образцы крылатой ракеты. Тогда же было объявлено об основных модификациях ракеты – корабельного (носитель – ракетные катера "Веспа"), наземного и воздушного базирования.





Испытание "Нептуна" / фото с сайта президента

Воздушным носителем крылатых ракет "Нептун" потенциально является самолет Су-24М (бортовые системы самолеты могут обеспечить целеуказание). Впрочем, пока не известно о боевом применении.

На вооружении дивизиона "Нептунов" находится 72 ракеты Р-360, по 4 в пусковой установке, транспортно-заряжающей машине и столько же на транспортной машине.

Крылатая ракета Р-360 "Нептун" – основные характеристики

разработка: КБ "Луч" (Украина),

период разработки: 2010 – 2022,

производство: Харьковский авиационный завод, "Мотор Сич", НПП "Радионикс", КП СПБ "Арсенал" и другие предприятия,

вес: 870 килограммов,

вес боевой части: 150 килограммов,

боевая часть: осколочно-фугасная проникающего типа,

длина: 5050 миллиметров,

диаметр: 380 миллиметров,

двигатель: МС-400,

операционная дальность: 280 километров,

скорость: дозвуковая, 900 километров в час.



РК-360 "Нептун" / инфографика Укроборопрома

В состав дивизиона РК-360 МЦ "Нептун" входит:

6 унифицированных пусковых установок УСПУ-360

6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360

6 транспортных машин ТМ-360

подвижной командный пункт дивизиона РКП-360

В результате российского захвата Крыма Украина потеряла большую часть собственного флота и береговых противокорабельных ракетных комплексов. Поэтому осталась фактически беззащитной против вражеского десанта и морской блокады. В этих условиях проект "Нептун" приобрел стратегическое значение.

В феврале 2019 был презентован макет наземного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 5 апреля того же года в Одесской области успешно прошли испытания нового комплекса.

Крылатая ракета выполнила уникальную по сложности полетную задачу: пролетев более 100 километров в направлении моря, совершила разворот на 180 градусов, и на обратном пути точно поразила цель.

"Нептун" уничтожает цель: смотрите видео испытаний крылатой ракеты Р-360 с боевой частью

Именно ракеты из комплексов РК-360М "Нептун" через 4 года поразят "Москву".

Что известно о модификации "Нептуна" для поражения наземных целей

Начиная с августа 2023 года российским оккупантам в Крыму массово начало прилетать –сначала они грешили на Storm Shadow и SCALP-EG, но вскоре ВСУ сами внесли ясность – "хлопок" в Крыму делают модифицированные "Нептуны", которые "внезапно" стали ракетами класса "земля – земля".

Именно таким образом 23 августа были уничтожены драгоценные комплексы ПВО на мысе Тарханкут.

14 сентября в окрестностях Евпатории у россиян в результате удара украинских ракет сгорел комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

А 20 сентября "Нептуны" разгромили военный аэродром россиян "Саки" с целым ворохом оружия на нем. При этом сгорели не только самолеты и база подготовки операторов БПЛА Mojaher, но и сами комплексы ПВО россиян, которые должны защищать этот объект.

Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, перегрузившие российскую ПВО, а затем – запустили ракеты "Нептун",

– СБУ отчитывается об успешном использовании "Нептунов" в Крыму 20 сентября 2023 года.

Хотя у россиян есть собственный аналог "Нептуна" – ракета Х-35, которую разрабатывали с 1983 по 2003 годы, она существенно проигрывает украинской разработке. В Кремле был огромный интерес к "Нептуну" – в 2020 году они даже подкупили за 10 000 долларов предателя, который должен был сфотографировать детали проекта и его техническую документацию.Но план россиян был раскрыт. Враг фотографировал фейковые чертежи (в 2021 году российский шпион получил 8 лет по статье "государственная измена").

Украина держит в тайне детали модификации, пока многие детали неизвестны.

Эксперты предполагают, что новая модификация "Нептуна" использует те же пусковые установки, что и противокорабельный вариант, но дальность полета к цели возросла с 280 километров до 400 километров.

При этом масса боевой части была увеличена до 300 килограммов. Система наведения ракеты комбинированная – с использованием спутниковой навигации и распознавания цели через инфракрасную камеру на терминальном участке траектории. Благодаря этому достигается высокая точность, о которой даже не мечтали российские аналоги.

Особенностью "Нептуна" является то, что ракета не излучает радиоволн и не посылает никаких сигналов – инфракрасная наводка работает в пассивном режиме. Поэтому ракету невозможно засечь. Остается – только фиксировать нанесенный "Нептуном" ущерб.

При этом, несмотря на успехи, это только тестовые стрельбы (хотя и в боевых условиях) – украинские оружейники до сих пор в поиске лучших решений, проект развивается и совершенствуется. Поэтому с каждым аэродромом и каждым сухим доком точность "Нептунов" будет только расти.

Никакого ответа на работу украинских "Нептунов" у россиян нет. В Украине же очевидно появилась способность активно использовать эти крылатые ракеты и не волноваться, что они закончатся. И это только начало.