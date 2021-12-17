Неякісні катери "Кентавр": ДБР вручило ще одну підозру
Джерело:ДБР
Слідчі ДБР 17 грудня повідомили про підозру колишньому начальнику військового представництва Міноборони у справі щодо постачання до ЗСУ техніки невідповідної якості. Мовиться про два десантні катери "Кентавр".
Установлено, що посадовець у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив і видав низку офіційних документів. Згідно з ними, остаточна збірка суден із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними.
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Натомість вдалося з'сувати, що військовий знав про те, що вказані перевірки не проводилися взагалі. Ба більше, знав, що проєкт не відповідав вимогам, які ставилися замовником – Міноборони, а саме у частині показників:
- водотоннажності;
- осадки;
- максимальної швидкості ходу;
- висоти надводного борту.
Це було обумовлено багатьма помилками при розробці проєкту та некоректними рішеннями, які допустив виконавець – "Кузня на Рибальському". Тому виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята,
– пояснили в ДБР.
Експосадовцю вручили підозру
- Колишній посадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки.
- У складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Санкції статей передбачають до 10 років ув'язнення.
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Справа "Кузні на Рибальському"
- З початком війни на Донбасі у 2014 році завод почав брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях, хоча до цього займався лише цивільними проєктами.
- У 2017 році навколо "Кузні на Рибальському" розгорівся скандал. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що техніка, яку постачає завод має завищену ціну, однак низьку якість.
- Українським Військово-морським силам постачалися катери "Гюрза" та "Кентавр", які виробляли на "Кузні". Згодом з'ясувалося, що вони ламаються і не підходять для штурмових операцій.
- ДБР відкрило кримінальну справу. За версією слідства, директор "Кузні на Рибальському" перебував у змові з іншими посадовцями та сприяв постачанню техніки низької якості.
- Суд обрав запобіжний захід голові правління "Кузня на Рибальському". Його відправили під арешт з можливістю застави в 443 мільйони гривень. Згодом її зменшили до 50 мільйонів.