Неякісні катери "Кентавр": ДБР вручило ще одну підозру

Слідчі ДБР 17 грудня повідомили про підозру колишньому начальнику військового представництва Міноборони у справі щодо постачання до ЗСУ техніки невідповідної якості. Мовиться про два десантні катери "Кентавр".

Установлено, що посадовець у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив і видав низку офіційних документів. Згідно з ними, остаточна збірка суден із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними.

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Натомість вдалося з'сувати, що військовий знав про те, що вказані перевірки не проводилися взагалі. Ба більше, знав, що проєкт не відповідав вимогам, які ставилися замовником – Міноборони, а саме у частині показників:

водотоннажності;

осадки;

максимальної швидкості ходу;

висоти надводного борту.

Це було обумовлено багатьма помилками при розробці проєкту та некоректними рішеннями, які допустив виконавець – "Кузня на Рибальському". Тому виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята,

– пояснили в ДБР.

Експосадовцю вручили підозру

Колишній посадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки.

У складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Санкції статей передбачають до 10 років ув'язнення.

ДБР оголосило підозру ексначальнику військового представництва Міноборони: дивіться відео

Справа "Кузні на Рибальському"