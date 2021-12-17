Некачественные катера "Кентавр": ГБР вручило еще одно подозрение
Источник:ГБР
Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Минобороны по делу по поставке в ВСУ техники несоответствующего качества. Речь идет о двух десантных катерах "Кентавр".
Установлено, что должностное лицо в сговоре с руководством ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" подделало и выдало ряд официальных документов. Согласно им, окончательная сборка суден с проведением испытаний их ходовых характеристик считается завершенной.
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Вместо этого удалось выяснить, что военный знал о том, что указанные проверки не проводились вообще. Более того, знал, что проект не отвечал требованиям, предъявляемым заказчиком – Минобороны, а именно в части показателей:
- водоизмещения;
- осадки;
- максимальной скорости хода;
- высоты надводного борта.
Это было обусловлено многими ошибками при разработке проекта и некорректными решениями, которые допустил исполнитель – "Кузница на Рыбальском". Поэтому изготовленная некачественная продукция от исполнителя не должна быть принята,
– объяснили в ГБР.
Экс-чиновнику вручили подозрение
Бывший чиновник подозревается в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, в условиях особого периода, что повлекло тяжкие последствия.
В составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Санкции статей предусматривают до 10 лет тюрьмы.
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Дело "Кузницы на Рыбальском"
- С началом войны на Донбассе в 2014 году завод начал участвовать в многомиллиардных военных госзаказах, хотя до этого занимался только гражданскими проектами.
- В 2017 году вокруг "Кузницы на Рыбальском" разгорелся скандал. Журналисты-расследователи выяснили, что техника, поставляемая заводом, имеет завышенную цену, однако низкое качество.
- Украинским Военно-морским силам поставлялись катера "Гюрза" и "Кентавр", производившиеся на "Кузнице". Впоследствии выяснилось, что они ломаются и не подходят для штурмовых операций.
- ГБР возбудило уголовное дело. По версии следствия, директор "Кузницы на Рыбальском" находился в сговоре с другими должностными лицами и способствовал поставке техники низкого качества.
- Суд избрал меру пресечения председателю правления "Кузница на Рыбальском". Его отправили под арест с возможностью залога в 443 миллиона гривен. Впоследствии его снизили до 50 миллионов.