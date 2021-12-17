Некачественные катера "Кентавр": ГБР вручило еще одно подозрение

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Минобороны по делу по поставке в ВСУ техники несоответствующего качества. Речь идет о двух десантных катерах "Кентавр".

Установлено, что должностное лицо в сговоре с руководством ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" подделало и выдало ряд официальных документов. Согласно им, окончательная сборка суден с проведением испытаний их ходовых характеристик считается завершенной.

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Вместо этого удалось выяснить, что военный знал о том, что указанные проверки не проводились вообще. Более того, знал, что проект не отвечал требованиям, предъявляемым заказчиком – Минобороны, а именно в части показателей:

водоизмещения;

осадки;

максимальной скорости хода;

высоты надводного борта.

Это было обусловлено многими ошибками при разработке проекта и некорректными решениями, которые допустил исполнитель – "Кузница на Рыбальском". Поэтому изготовленная некачественная продукция от исполнителя не должна быть принята,

– объяснили в ГБР.

Экс-чиновнику вручили подозрение

Бывший чиновник подозревается в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, в условиях особого периода, что повлекло тяжкие последствия.

В составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Санкции статей предусматривают до 10 лет тюрьмы.

ДБР объявило подозрение эксначальнику военного представительства Минобороны: смотрите видео



Дело "Кузницы на Рыбальском"