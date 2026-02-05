Ухилення від мобілізації: як каратимуть порушників в 2026 році

Під час воєнного стану в Україні чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають мобілізації. За неявку за повісткою у 2026 році передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Формальна відмова від отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі для УНІАН.

Що буде якщо уникнути повістки?

За неявку за повісткою у 2026 році передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

За словами Марини Бекало, у разі добровільної сплати штрафу до передачі справи у виконавчу службу порушник може сплатити 50% суми – від 8 500 гривень. Якщо штраф не буде сплачений, його розмір подвоюється, а кошти стягуватимуться примусово.

Адвокатка зазначає, що формальна відмова від отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК – у такому разі складається акт про відмову, а поліція може примусово доставити особу до територіального центру комплектування.

Також адміністративну відповідальність передбачено за відмову від проходження військово-лікарської комісії. За таке порушення загрожує штраф у такому ж розмірі – від 17 000 до 25 500 гривень. Крім того, наявність відстрочки або бронювання не скасовує обов'язку з'являтися за викликом ТЦК, оскільки повістка може вручатися для уточнення даних або проходження ВЛК.

Як змінилися критерії бронювання та відстрочок у 2026 році?