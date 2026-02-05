Ухилення від мобілізації: як каратимуть порушників в 2026 році
- За неявку за повісткою у 2026 році передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.
- Формальна відмова від отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися, і поліція може примусово доставити особу до ТЦК.
Під час воєнного стану в Україні чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають мобілізації. За неявку за повісткою у 2026 році передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.
Формальна відмова від отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі для УНІАН.
Дивіться також Чи варто оскаржувати висновок ВЛК і коли це спрацьовує: пояснення юриста
Що буде якщо уникнути повістки?
За неявку за повісткою у 2026 році передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.
За словами Марини Бекало, у разі добровільної сплати штрафу до передачі справи у виконавчу службу порушник може сплатити 50% суми – від 8 500 гривень. Якщо штраф не буде сплачений, його розмір подвоюється, а кошти стягуватимуться примусово.
Адвокатка зазначає, що формальна відмова від отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК – у такому разі складається акт про відмову, а поліція може примусово доставити особу до територіального центру комплектування.
Також адміністративну відповідальність передбачено за відмову від проходження військово-лікарської комісії. За таке порушення загрожує штраф у такому ж розмірі – від 17 000 до 25 500 гривень. Крім того, наявність відстрочки або бронювання не скасовує обов'язку з'являтися за викликом ТЦК, оскільки повістка може вручатися для уточнення даних або проходження ВЛК.
Як змінилися критерії бронювання та відстрочок у 2026 році?
Виробники трансформаторного обладнання можуть бронювати 100% своїх співробітників для безперебійної роботи. Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою до двох замість трьох.
В Україні розширили автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, включивши сім нових категорій. Механізм автоматичного продовження працює онлайн через Резерв+ та ЦНАП, що зменшує бюрократію і черги в ТЦК
Кабінет Міністрів України змінив порядок бронювання для критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу. Нові правила спрощують документообіг, не вказуючи кількість військовозобов'язаних, що підлягають бронюванню, для швидшого прийняття рішень.