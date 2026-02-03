Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну, – Зеленський про провал обіцянки Росії

Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила обіцянку не бити по українській енергетиці. "Тижнева пауза" у росіян фактично тривала лише кілька днів.

Про це президент України повідомив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте 3 лютого.

Чи дотрималась Росія обіцянки?

Зеленський нагадав, що США просили Росію тиждень не бити по енергетиці та критичній інфраструктурі України. Проте російська армія знехтувала обіцянкою вже 3 лютого, коли масовано атакувала українські міста.

В ніч проти сьогодні (3 лютого – 24 Канал) росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто або Росія тепер вважає, що в тижні неповні чотири дні замість семи, або вони реально роблять ставку на війну,

– наголосив президент України.

Зеленський додав, що атака була рекордною за кількістю запущеної Росією балістики. Ба більше, обстріл відбувся саме в період сильних морозів.

"Саме удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей тепла і влаштувати блекаути. Це справжнє ставлення Росії до всього, що відбувається", – сказав лідер України.

Зеленський додав, що Україна планує контактувати з американською стороною, аби обговорити подальші кроки. Зокрема, щодо для надання ракет для Patriot – найбільш ефективної системи ППО від російської балістики.

Які ще заяви пролунали?