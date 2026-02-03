Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну, – Зеленський про провал обіцянки Росії
- Володимир Зеленський заявив, що Росія 3 лютого порушила обіцянку не атакувати українську енергетику.
- Україна планує обговорити з США подальші кроки, зокрема надання ракет для системи ППО Patriot.
Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила обіцянку не бити по українській енергетиці. "Тижнева пауза" у росіян фактично тривала лише кілька днів.
Про це президент України повідомив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте 3 лютого.
Дивіться також Робота нашої переговорної команди буде скоригована, – Зеленський після масованого удару Росії
Чи дотрималась Росія обіцянки?
Зеленський нагадав, що США просили Росію тиждень не бити по енергетиці та критичній інфраструктурі України. Проте російська армія знехтувала обіцянкою вже 3 лютого, коли масовано атакувала українські міста.
В ніч проти сьогодні (3 лютого – 24 Канал) росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто або Росія тепер вважає, що в тижні неповні чотири дні замість семи, або вони реально роблять ставку на війну,
– наголосив президент України.
Зеленський додав, що атака була рекордною за кількістю запущеної Росією балістики. Ба більше, обстріл відбувся саме в період сильних морозів.
"Саме удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей тепла і влаштувати блекаути. Це справжнє ставлення Росії до всього, що відбувається", – сказав лідер України.
Зеленський додав, що Україна планує контактувати з американською стороною, аби обговорити подальші кроки. Зокрема, щодо для надання ракет для Patriot – найбільш ефективної системи ППО від російської балістики.
Які ще заяви пролунали?
Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на нічний обстріл України. Він назвав його "дуже поганим сигналом" для переговорів.
Крім того, Рютте повідомив про майбутню зустріч у форматі Рамштайн. Там союзники обговорять збільшення постачання ППО та іншого важливого озброєння Україні.