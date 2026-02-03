Или у них в неделе 4 дня, или ставка на войну, – Зеленский о провале обещания России

Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила обещание не бить по украинской энергетике. "Недельная пауза" у россиян фактически длилась всего несколько дней.

Об этом президент Украины сообщил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте 3 февраля.

Сдержала ли Россия обещание?

Зеленский напомнил, что США просили у России неделю не бить по энергетике и критической инфраструктуре Украины. Однако российская армия пренебрегла обещанием уже 3 февраля, когда массированно атаковала украинские города.

В ночь на сегодня (3 февраля – 24 Канал) россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть или Россия теперь считает, что в неделе неполные четыре дня вместо семи, или они реально делают ставку на войну,

– подчеркнул президент Украины.