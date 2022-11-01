У низці східних областей лунала повітряна тривога: у Харкові чули вибухи

Ввечері 1 листопада у низці областей на Сході оголосили повітряну тривогу. У Харкові чули вибухи.

У мережі повідомляють про активність ворожої авіації. Зокрема, у групі моніторингу попередили про запуск ракет ЗРК С-300 з Бєлгородської області.

Важливо Масований удар: ракети окупантів облетіли Україну з обох боків

Сирени почали лунали близько 20:10, однак вже після 20:45 пішли відбої.

На Харківщині – гучно

Після цього, близько 20:14, у Харківській області пролунали вибухи. Активіст Сергій Стерненко писав про звуки вибухів і в самому Харкові.

Пізніше повідомили, що частина ракет вибухнула у повітрі. Втім, офіційної інформації про вибухи чи запуск ракет ще немає.

Де оголосили тривогу

Харківська,

Луганська,

Донецька,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Сумська області.

До відбою тривоги важливо залишатись в укриттях. Крім того, не можна повідомляти в мережі про місця вибухів, поширювати фото чи відео.

Масована атака по Україні

Напередодні, 31 жовтня, окупанти атакували Україну 50 ракетами. На щастя, сили ППО збили 44 з них. Зокрема ворожі снаряди збили на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Київщині та в інших регіонах.

Росіяни запускали ракетами Х-101 та Х-555 з району Каспійського моря. Били по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 таких об'єктів. Через це в низці регіонів ввели екстрені відключення світла.

До речі, підрахували, що загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів – близько 760 мільйонів доларів. У ДТЕК розповіли, що сума збитків для України також сягне мільйонів доларів.

Крім того, ДТЕК використав весь запас для відновлення енергосистеми ще після попередніх атак. Робота для закупівлі нового обладнання вже триває. На нього теж потрібно мільйони доларів.

У Повітряних силах розповіли, що ракети, запущені з Росії, облетіли Україну з обох боків. Згодом вони розійшлися у різних напрямках, використовуючи розвідінформацію, рельєф місцевості, щоб якомога більше заплутати систему ППО.

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