В ряде восточных областей раздалась воздушная тревога: в Харькове слышали взрывы
1 ноября 2022 , 20:21Читати новину українською
Источник:Карта воздушных тревог
Вечером 1 ноября в ряде областей на Востоке была объявлена воздушная тревога. В Харькове уже слышали взрывы.
В сети сообщают об активности вражеской авиации. В частности, в группе мониторинга было предупреждено о запуске ракет ЗРК С-300 из Белгородской области.
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После этого около 20:14 в Харьковской области прогремели взрывы. Активист Сергей Стерненко написал о звуках взрывов и в Харькове.
Где объявили тревогу
- Харьковская,
- Луганская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Сумская область.
До отбоя тревоги важно оставаться в укрытиях. Кроме того, нельзя сообщать в сети о местах взрывов, распространять фото или видео.
Массированная атака по Украине: коротко
- Накануне, 31 октября, оккупанты атаковали Украину 50 ракетами. К счастью, силы ПВО сбили 44 из них. В частности, вражеские снаряды сбили на Полтавщине, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Киевской и других регионах.
- Россияне запускали ракетами Х-101 и Х-555 из района Каспийского моря. Били по энергетической инфраструктуре. В результате вражеских атак повреждено 18 таких объектов. Поэтому в ряде регионов ввели экстренные отключения света.
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