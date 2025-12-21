Ймовірно, стався збій в системі: в мережі пишуть про проблеми з роботою відділень "Нової Пошти"
- У Києві відділення "Нової Пошти" мали проблеми через ймовірний збій системи, що спричинило довгі черги та труднощі з обслуговуванням клієнтів.
- Користувачі скаржилися на недоступність додатку та поштоматів, але "Нова Пошта" заявила, що працює над усуненням проблеми.
У неділю, 21 грудня, кияни писали в мережі про довгі черги на відділеннях "Нової Пошти". Колапс міг виникнути через збій у системі.
Чому на відділеннях "Нової Пошти" в Києві утворилися черги?
Удень на відділеннях у Києві люди скаржилися, що не змогли скористатися послугами через імовірний збій системи. На опублікованих кадрах помітно, що черги простягнулися аж до вулиці. Людей обслуговували дуже повільно, або просто не могли видати чи прийняти посилку без доступу у внутрішню систему. Так само повідомляється, що в багатьох клієнтів не працював зв'язок з поштоматами – комірки не відчинялися.
У Києві стався збій в роботі відділень "Нової Пошти" / Фото з мережі
Деякі користувачі говрили, що в них не працює додаток служби. Люди не могли скористуватися функціями, а після стандартного перевстановлення застосунку було неможливо авторизуватися.
У коментарі до постів про збій роботи додатку "Нова Пошта" відповідає, що вже працює над помилкою. Цікаво, що приблизно о 14:00 представники служби писали, що все має працювати коректно.
Щойно отримали перші скарги, почали роботу над усуненням проблеми. Вище повідомили, що наразі все працює. Якщо проблема не зникла, достатньо переавторизуватися,
– зазначили в "Новій Пошті" у відповідь на скарги.
У людей не працюють інтернет-сервіси "Нової Пошти" / Скриншоти з мережі
Однак подібна ситуація на відділеннях спостерігається лише в Києві, саме звідти поширюють повідомлення.
Що сталося та чи дійсно затримки в роботі спричинив сбій у системі "Нової Пошти" – наразі не відомо. Також не повідомляється, коли все знову буде працювати.
Чому затримуються доставляння на Одещині?
Після російських обстрілів підвня Одеської області поштові служби повідомили, що доставляння посилок можуть відбуватися із затримками. Причина – транспортні проблеми.
В Укрпошті повідомили, що пенсії та інші виплати надходитимуть без затримок. Відділення також працюють у штатному режимі.
Транспортні проблеми виникли через удар по мосту біля Маяків. Влада організовує альтернативні переїзди та працює над відновленням зруйнованої переправи.