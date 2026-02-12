Путін створив нову силову структуру під керівництвом свого колишнього охоронця

Російський диктатор Путін підписав указ про формування Головного штабу військ національної гвардії. Її очолить колишній керівник охорони Путіна, нині директор Росгвардії – Віктор Золотов.

Відповідний документ оприлюднили на офіційному порталі правових актів Росії.

Що відомо про нову силову структуру у Росії?

Нова структура відповідатиме за планування заходів із підтримання бойової готовності Росгвардії та організацію її службово-бойового застосування, зокрема й у розвідувальній сфері.

В указі зазначається, що штаб здійснюватиме розвідку для забезпечення виконання завдань, покладених на війська нацгвардії. Також орган наділяється функціями з формування та реалізації державної політики у своїй компетенції. Серед іншого – аналіз і прогнозування військових ризиків та потенційних конфліктів, а також підготовка пропозицій до стратегічних документів.

Очолить новостворений штаб директор Росгвардії Віктор Золотов. 72-річний посадовець раніше керував особистою охороною Путіна – у період його перших двох президентських каденцій та під час перебування на посаді прем’єр-міністра з 2000 до 2013 року.

