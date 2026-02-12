Відповідний документ оприлюднили на офіційному порталі правових актів Росії.
Що відомо про нову силову структуру у Росії?
Нова структура відповідатиме за планування заходів із підтримання бойової готовності Росгвардії та організацію її службово-бойового застосування, зокрема й у розвідувальній сфері.
В указі зазначається, що штаб здійснюватиме розвідку для забезпечення виконання завдань, покладених на війська нацгвардії. Також орган наділяється функціями з формування та реалізації державної політики у своїй компетенції. Серед іншого – аналіз і прогнозування військових ризиків та потенційних конфліктів, а також підготовка пропозицій до стратегічних документів.
Очолить новостворений штаб директор Росгвардії Віктор Золотов. 72-річний посадовець раніше керував особистою охороною Путіна – у період його перших двох президентських каденцій та під час перебування на посаді прем’єр-міністра з 2000 до 2013 року.
У Росії блокують Telegram та інші популярні сервіси
Росія заблокувала доступ до WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram та декількох міжнародних медіа, таких як BBC News та Deutsche Welle, видаливши їх IP-адреси з Національної системи доменних імен (НСДІ).
Користувачі Telegram у Росії 9 та 10 лютого стикалися з технічними проблемами. Основні складнощі спостерігалися в Ненецькому автономному окрузі, а також в Магадані та області та на Сахаліні. РосЗМІ, своєю чергою, писали, що "Роскомнадзор" почав процедуру часткового уповільнення Telegram.