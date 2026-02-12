Соответствующий документ обнародовали на официальном портале правовых актов России.

Что известно о новой силовой структуре в России?

Новая структура будет отвечать за планирование мероприятий по поддержанию боевой готовности Росгвардии и организацию ее служебно-боевого применения, в том числе и в разведывательной сфере.

В указе отмечается, что штаб будет осуществлять разведку для обеспечения выполнения задач, возложенных на войска нацгвардии. Также орган наделяется функциями по формированию и реализации государственной политики в своей компетенции. Среди прочего – анализ и прогнозирование военных рисков и потенциальных конфликтов, а также подготовка предложений к стратегическим документам.

Возглавит новосозданный штаб директор Росгвардии Виктор Золотов. 72-летний чиновник ранее руководил личной охраной Путина – в период его первых двух президентских каденций и во время пребывания на посту премьер-министра с 2000 до 2013 года.

