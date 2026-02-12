Соответствующий документ обнародовали на официальном портале правовых актов России.
Что известно о новой силовой структуре в России?
Новая структура будет отвечать за планирование мероприятий по поддержанию боевой готовности Росгвардии и организацию ее служебно-боевого применения, в том числе и в разведывательной сфере.
В указе отмечается, что штаб будет осуществлять разведку для обеспечения выполнения задач, возложенных на войска нацгвардии. Также орган наделяется функциями по формированию и реализации государственной политики в своей компетенции. Среди прочего – анализ и прогнозирование военных рисков и потенциальных конфликтов, а также подготовка предложений к стратегическим документам.
Возглавит новосозданный штаб директор Росгвардии Виктор Золотов. 72-летний чиновник ранее руководил личной охраной Путина – в период его первых двух президентских каденций и во время пребывания на посту премьер-министра с 2000 до 2013 года.
В России блокируют Telegram и другие популярные сервисы
Россия заблокировала доступ к WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram и нескольких международных медиа, таких как BBC News и Deutsche Welle, удалив их IP-адреса из Национальной системы доменных имен (НСДИ).
Пользователи Telegram в России 9 и 10 февраля сталкивались с техническими проблемами. Основные сложности наблюдались в Ненецком автономном округе, а также в Магадане и области и на Сахалине. РосСМИ, в свою очередь, писали, что "Роскомнадзор" начал процедуру частичного замедления Telegram.