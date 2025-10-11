Володимир Путін розповів, що Росія завершує випробування нової зброї. Він додав, що вони начебто проходять успішно. Ці висловлювання зовсім не нові й вони можуть бути пов'язані з останніми подіями у світі.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що росіяни ще не виготовили нічого нового, адже якщо у них щось і з'являється, то це напрацювання ще радянських часів. Все, що у них є – це удосконаленні моделі старих зразків.

Яку зброю може виробити Росія?

Роман Світан підкреслив, що будь-яка зброя, яку виготовляє Росія зроблена на основі ракетного комплексу "Тополь", а це ще радянська розробка.

На базі "Тополь" вони (росіяни – 24 Канал) збудували комплекс "Ярс" і намагались "Орєшнік". Тобто вони навіть не здатні виготовити гідну плеяду російських ракет. Їхній максимум це "Тополь" і "Ярс",

– сказав він.

Тому, військовий експерт вважає, що росіянам не вдасться виготовити нічого нового. А ті заяви, які звучать у Кремлі, ймовірно пов'язані із тим, що тривають дискусії про надання Україні Tomahawk. Таким чином Путін намагається вплинути інформаційно на це.

Зброя, про яку згадував Путін, це може бути ракета з ядерним двигуном "Буревісник". Росія декілька разів намагалась її запустити, але результатів не було, виникали серйозні проблеми – гинули люди, страждала екологія.

За словами Романа Світана, якщо Кремлю вдасться успішно завершити всі випробування, то серйозних проблем для західних країн ця ракета не створить, адже її легко вистежити та можливо збити.

Що відомо про виробництво російської зброї?