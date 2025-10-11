Укр Рус
11 октября, 17:32
Путин заявил о разработке нового оружия: о чем речь

Дзвенислава Мошовская
Основные тезисы
  • Владимир Путин заявил, что Россия завершает успешные испытания нового оружия, но военный эксперт Роман Свитан утверждает, что это лишь усовершенствование старых советских разработок.
  • Оружие, о котором упоминал Путин, может включать ракету с ядерным двигателем "Буревестник", которая ранее имела серьезные проблемы.

Владимир Путин рассказал, что Россия завершает испытания нового оружия. Он добавил, что они вроде бы проходят успешно. Эти высказывания совсем не новые и они могут быть связаны с последними событиями в мире.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне еще не изготовили ничего нового, ведь если у них что-то и появляется, то это наработки еще советских времен. Все, что у них есть – это усовершенствовании модели старых образцов.

Какое оружие может произвести Россия?

Роман Свитан подчеркнул, что любое оружие, которое производит Россия сделана на основе ракетного комплекса "Тополь", а это еще советская разработка.

На базе "Тополь" они (россияне – 24 Канал) построили комплекс "Ярс" и пытались "Орешник". То есть они даже не способны изготовить достойную плеяду российских ракет. Их максимум это "Тополь" и "Ярс",
– сказал он.

Поэтому, военный эксперт считает, что россиянам не удастся изготовить ничего нового. А те заявления, которые звучат в Кремле, вероятно связаны с тем, что продолжаются дискуссии о предоставлении Украине Tomahawk. Таким образом Путин пытается повлиять информационно на это.

Оружие, о котором упоминал Путин, это может быть ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Россия несколько раз пыталась ее запустить, но результатов не было, возникали серьезные проблемы – гибли люди, страдала экология.

По словам Романа Свитана, если Кремлю удастся успешно завершить все испытания, то серьезных проблем для западных стран эта ракета не создаст, ведь ее легко выследить и возможно сбить.

Что известно о производстве российского оружия?

  • В России на вооружении есть комплекс "Ярс", который запускает межконтинентальные баллистические ракеты. Они угрожают полностью всей территории Украины. Оккупанты уже тестировали это оружие, однако попытки были неудачными.

  • Россия значительно масштабировала производство беспилотников, авиационной техники, кораблей и БМП. Это может свидетельствовать, что оккупанты готовятся к новой агрессии, возможно, против стран НАТО.

  • Путин, вероятно, пригрозил США новым российским оружием. Это произошло 10 октября 2025 года в ответ на размышления Трампа о предоставлении Украине ракет Tomahawk.