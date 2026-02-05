Укр Рус
5 лютого, 20:07
Оновлено - 20:31, 5 лютого

Нова зустріч України, США і Росії може відбутися в Америці, – Зеленський

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Український президент прокоментував процес мирних перемовин.
  • Він анонсував нові зустрічі, які пройдуть, імовірно, у США.

Процес мирних перемовин стосовно врегулювання війни в Україні суттєво пожвавився останнім часом. Нова тристороння зустріч може відбутися у США.

Про таке у відеозверненні 5 лютого повідомив Володимир Зеленський.

Що сказав президент про новий раунд перемовин?

Глава держави заслухав доповідь переговорної групи за підсумками двох днів зустрічей та консультацій в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Водночас він зазначив, що вже триває підготовка до нового етапу перемовин.

Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно в Америці,
– зауважив Зеленський.

Президент України вкотре підкреслив, що Україна готова розглядати будь-які робочі формати, які насправді здатні наблизити мир, зробити його стійким, довгостроковим і таким, що остаточно відіб'є в Росії бажання продовжувати агресію.

Він також акцентував на важливості того, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію.

Володимир Зеленський додав, що саме це і є одним з ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Також президент висловив подяку всім партнерам, які підтримують у цьому Україну.

Які основні результати зустрічей в Абу-Дабі?

  • Варто зазначити, що переговори в Абу-Дабі 4-5 лютого за участю делегацій України, Росії та США проходили на тлі чергових російських ударів по Києву, попри попередні заяви про можливе енергетичне перемир'я.

  • Єдиним конкретним результатом зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі 157 на 157. Це був перший такий обмін за останні п'ять місяців. Водночас основні розбіжності щодо територіальної цілісності та гарантій безпеки так і залишилися невирішеними.

  • До української делегації входив і керівник ОП Кирило Буданов. Він назвав переговори конструктивними та подякував США й ОАЕ за якісну організацію й ефективне посередництво.

  • Зі свого боку спецпредставник президента США Стів Віткофф зазначив, що попри велику кількість нерозв'язаних питань, регулярний діалог уже дає помітні результати та наближає припинення війни. 

  • А от представники Кремля продовжили висувати свої ультимативні вимоги про бажання контролювати землі українського Донбасу.