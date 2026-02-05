Нова зустріч України, США і Росії може відбутися в Америці, – Зеленський

Процес мирних перемовин стосовно врегулювання війни в Україні суттєво пожвавився останнім часом. Нова тристороння зустріч може відбутися у США.

Про таке у відеозверненні 5 лютого повідомив Володимир Зеленський.

Що сказав президент про новий раунд перемовин?

Глава держави заслухав доповідь переговорної групи за підсумками двох днів зустрічей та консультацій в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Водночас він зазначив, що вже триває підготовка до нового етапу перемовин.

Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно в Америці,

– зауважив Зеленський.

Президент України вкотре підкреслив, що Україна готова розглядати будь-які робочі формати, які насправді здатні наблизити мир, зробити його стійким, довгостроковим і таким, що остаточно відіб'є в Росії бажання продовжувати агресію.

Він також акцентував на важливості того, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію.

Володимир Зеленський додав, що саме це і є одним з ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Також президент висловив подяку всім партнерам, які підтримують у цьому Україну.

Які основні результати зустрічей в Абу-Дабі?