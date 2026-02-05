Нова зустріч України, США і Росії може відбутися в Америці, – Зеленський
- Український президент прокоментував процес мирних перемовин.
- Він анонсував нові зустрічі, які пройдуть, імовірно, у США.
Процес мирних перемовин стосовно врегулювання війни в Україні суттєво пожвавився останнім часом. Нова тристороння зустріч може відбутися у США.
Про таке у відеозверненні 5 лютого повідомив Володимир Зеленський.
Читайте також Це нічого не дасть, – Зеленський про ультиматум Росії щодо "визнання" Донбасу
Що сказав президент про новий раунд перемовин?
Глава держави заслухав доповідь переговорної групи за підсумками двох днів зустрічей та консультацій в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.
Водночас він зазначив, що вже триває підготовка до нового етапу перемовин.
Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно в Америці,
– зауважив Зеленський.
Президент України вкотре підкреслив, що Україна готова розглядати будь-які робочі формати, які насправді здатні наблизити мир, зробити його стійким, довгостроковим і таким, що остаточно відіб'є в Росії бажання продовжувати агресію.
Він також акцентував на важливості того, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію.
Володимир Зеленський додав, що саме це і є одним з ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Також президент висловив подяку всім партнерам, які підтримують у цьому Україну.
Які основні результати зустрічей в Абу-Дабі?
Варто зазначити, що переговори в Абу-Дабі 4-5 лютого за участю делегацій України, Росії та США проходили на тлі чергових російських ударів по Києву, попри попередні заяви про можливе енергетичне перемир'я.
Єдиним конкретним результатом зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі 157 на 157. Це був перший такий обмін за останні п'ять місяців. Водночас основні розбіжності щодо територіальної цілісності та гарантій безпеки так і залишилися невирішеними.
До української делегації входив і керівник ОП Кирило Буданов. Він назвав переговори конструктивними та подякував США й ОАЕ за якісну організацію й ефективне посередництво.
Зі свого боку спецпредставник президента США Стів Віткофф зазначив, що попри велику кількість нерозв'язаних питань, регулярний діалог уже дає помітні результати та наближає припинення війни.
А от представники Кремля продовжили висувати свої ультимативні вимоги про бажання контролювати землі українського Донбасу.